स्मृति मंधाना ने पूरे किए 5,000 वनडे रन, एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन भी बनाए

रिकॉर्ड मंधाना बेलिंडा क्लार्क को पछाड़ा मंधाना के साल 2025 में अब 18 मैच की 18 पारियों में करीब 60 की औसत और 112 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 1,015 से अधिक रन हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 135 रन का रहा है। उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने साल 1997 में 970 रन अपने नाम किए थे।

शतक इस साल 4 शतक लगा चुकी हैं मंधाना मंधाना ने 2025 में अब तक 4 शतक लगा लिए हैं। उन्होंने जनवरी 2025 में आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 135 रन बनाए थे। मई 2025 में उन्होंने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के विरुद्ध 116 रन की पारी खेली थी। वहीं, पिछले महीने सितंबर में मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 वनडे मैचों में 117 और 125 रन की पारियां खेलीं थी। इस साल उनसे ज्यादा शतक सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स (5) ने ही लगाए हैं।