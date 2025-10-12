स्मृति मंधाना ने पूरे किए 5,000 वनडे रन, एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन भी बनाए
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के 13वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। अपनी पारी का 18वां रन बनाते ही उनके एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 वनडे रन पूरे हो गए। वह ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बल्लेबाज हैं। इसी तरह पारी का 58वां रन बनाते ही उनके 5,000 वनडे रन पूरे हो गए। आइए उनके आंकड़ों जानते हैं।
रिकॉर्ड
मंधाना बेलिंडा क्लार्क को पछाड़ा
मंधाना के साल 2025 में अब 18 मैच की 18 पारियों में करीब 60 की औसत और 112 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 1,015 से अधिक रन हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 135 रन का रहा है। उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने साल 1997 में 970 रन अपने नाम किए थे।
शतक
इस साल 4 शतक लगा चुकी हैं मंधाना
मंधाना ने 2025 में अब तक 4 शतक लगा लिए हैं। उन्होंने जनवरी 2025 में आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 135 रन बनाए थे। मई 2025 में उन्होंने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के विरुद्ध 116 रन की पारी खेली थी। वहीं, पिछले महीने सितंबर में मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 वनडे मैचों में 117 और 125 रन की पारियां खेलीं थी। इस साल उनसे ज्यादा शतक सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स (5) ने ही लगाए हैं।
करियर
कैसा रहा है मंधाना का वनडे करियर?
मंधाना ने साल 2013 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 112 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें 48 की औसत के साथ 5,000 से अधिक रन हो गए हैं। इस बीच उनके बल्ले से 13 शतक के अलावा 33 अर्धशतक भी निकले हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 136 रन है। वह वनडे प्रारूप में दूसरी सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज है। उनसे आगे सिर्फ पूर्व कप्तान मिताली राज (7,805) है।