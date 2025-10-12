पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: इमाम-उल-हक चौथे टेस्ट शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: इमाम-उल-हक चौथे टेस्ट शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ लाहौर में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (93) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 10वां और प्रोटियाज टीम के खिलाफ दूसरा ही अर्धशतक रहा। हालांकि, वह महज 7 रन से अपना शतक पूरा करने से चूक गए। उनकी पारी की बदौलत ही मेजबान टीम शुरुआती झटके से उबरने में सफल रही। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही इमाम की पारी और साझेदारी?
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते उतरी पाकिस्तान टीम को 2 रन के कुल स्कोर पर अब्दुल्ला शफीक (2) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद इमाम ने कप्तान शान मसूद (76) के साथ पारी को संभाला। इस दौरान दोनों ने अपने-अपने अर्धशतक भी पूरे किए। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 161 रन शतकीय साझेदारी हुई। इमाम पारी में 153 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है इमाम का टेस्ट करियर?
इमाम ने साल 2018 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 25 टेस्ट की 47 पारियों में 38.00 से अधिक की औसत से 1,661 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 3 शतक के अलावा 10 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 157 रन का रहा है। वह 4 बार बिना खाता खोले भी आउट हो चुके हैं। वह टेस्ट में टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं।