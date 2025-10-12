पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: इमाम-उल-हक चौथे टेस्ट शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही इमाम की पारी और साझेदारी?

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते उतरी पाकिस्तान टीम को 2 रन के कुल स्कोर पर अब्दुल्ला शफीक (2) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद इमाम ने कप्तान शान मसूद (76) के साथ पारी को संभाला। इस दौरान दोनों ने अपने-अपने अर्धशतक भी पूरे किए। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 161 रन शतकीय साझेदारी हुई। इमाम पारी में 153 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए।