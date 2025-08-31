सिकंदर रजा ने श्रीलंका के खिलाफ जड़ा 5वां वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही रजा की पारी और साझेदारी?

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम को 150 रन पर बेन कर्रन (79) के रूप में तीसरा झटका लगा था। उसके बाद रजा ने क्लाइव मदांदे (30) के साथ न केवल पारी को संभाला, बल्कि छठे विकेट के लिए 76 रनों की अहम साझेदारी कर स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। रजा ने आखिरी में तेजी से रन बनाकर अर्धशतक पूरा किया। वह 55 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के से 59 रन बनाकर नाबाद रहे।