सिकंदर रजा ने श्रीलंका के खिलाफ जड़ा 5वां वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

सिकंदर रजा ने श्रीलंका के खिलाफ जड़ा 5वां वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर सिंकदर रजा ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद अर्धशतकीय पारी (59) खेली। यह उनके वनडे करियर का 24वां और श्रीलंका के खिलाफ 5वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 51 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने पहले वनडे में भी 92 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी। उनकी पारी की बदौलत ही मेजबान टीम मैच में 277/7 का मजबूत स्कोर बनाने में सफल रही।
बल्लेबाजी
कैसी रही रजा की पारी और साझेदारी?
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम को 150 रन पर बेन कर्रन (79) के रूप में तीसरा झटका लगा था। उसके बाद रजा ने क्लाइव मदांदे (30) के साथ न केवल पारी को संभाला, बल्कि छठे विकेट के लिए 76 रनों की अहम साझेदारी कर स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। रजा ने आखिरी में तेजी से रन बनाकर अर्धशतक पूरा किया। वह 55 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के से 59 रन बनाकर नाबाद रहे।
करियर
कैसा रहा है रजा का वनडे करियर?
रजा ने साल 2013 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 153 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें 36.99 की औसत और 86.31 की स्ट्राइक रेट से 4,476 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 24 अर्धशतक के अलावा 7 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 141 रन का रहा है। वह 121 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 94 विकेट चटकाने में भी सफल रहे हैं।