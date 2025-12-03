ICC रैंकिंग: विराट कोहली वनडे में चौथी रैंक वाले बल्लेबाज बने, कुलदीप को भी हुआ फायदा

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में फायदा हुआ है। वह अब वनडे प्रारूप में चौथे रैंकिंग वाले बल्लेबाज बने हैं। बता दें कि कोहली ने सीरीज के पहले वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक लगाया था, जिसका उन्हें अब फायदा देखने को मिला है। उनके नाम अब 751 रेटिंग अंक हो गए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे 135 रन कोहली ने रांची में खेले गए वनडे मैच में 120 गेंदों में 135 रन की पारी खेली थी। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 10 चौके और 7 छक्के भी लगाए थे। यह उनके वनडे करियर का 52वां और प्रोटियाज टीम के खिलाफ छठा शतक रहा, जिसे उन्होंने 101 गेंदों में पूरा किया। कोहली को वनडे रैंकिंग में एक पायदान का फायदा हुआ है। शुभमन गिल को एक पायदान का नुकसान हुआ है और वह 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

शीर्ष-10 बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत का दबदबा भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा शीर्ष पर मजबूती से बने हुए हैं। उनके 783 रेटिंग अंक हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर डेरिल मिचेल (766) और तीसरे स्थान पर इब्राहिम जादरान (764) हैं। शीर्ष-10 भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो, रोहित, कोहली और गिल के अलावा श्रेयस अय्यर भी मौजूद हैं। 9वें स्थान पर मौजूद अय्यर के 693 रेटिंग अंक हैं। वहीं, केएल राहुल 2 पायदान के सुधार के साथ 14वें स्थान पर आ गए हैं।

गेंदबाजी कुलदीप यादव को भी हुआ फायदा भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव वनडे गेंदबाजों की सूची में छठे स्थान पर आ गए हैं। उन्हें एक पायदान का फायदा हुआ है। बता दें कि कुलदीप ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में 4 विकेट लिए थे। कुलदीप के अलावा कोई अन्य भारतीय गेंदबाज शीर्ष-10 में नहीं हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान शीर्ष पायदान पर बरकरार हैं। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर दूसरे स्थान पर बने हुए हैं।

