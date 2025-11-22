शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से हो सकते हैं बाहर- रिपोर्ट 

बयान BCCI ने क्या कहा? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक अधिकारी ने कहा, "दुर्भाग्य से शुभमन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें और आराम की सलाह दी गई है और BCCI की मेडिकल टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।" उनकी प्रगति का आकलन करने और आगे की योजना तय करने के लिए अगले हफ्ते दोबारा जांच की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में शुभमन को चोट आई थी।

कप्तान कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान? शुभमन और श्रेयस की गैरमौजूदगी में चयन समिति को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नया कप्तान चुनना होगा। गुवाहाटी में होने वाली बैठक में केएल राहुल, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत इसके मजबूत दावेदार रहेंगे। पंत भले ही हाल में वनडे टीम का हिस्सा नहीं रहे हों, लेकिन प्रबंधन इस प्रारूप में अपनी रणनीति बदलना चाहता है और इसी वजह से उनको टीम संयोजन में शामिल करने पर खास जोर दिया जा रहा है।