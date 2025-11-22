शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से हो सकते हैं बाहर- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के अनुसार, कप्तान शुभमन गिल 30 नवंबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज में उपलब्ध नहीं रहेंगे। उपकप्तान श्रेयस अय्यर पहले ही टीम से बाहर हैं, ऐसे में टीम की चिंता बढ़ गई है। शुभमन को डॉ. दिनशॉ पारदीवाला ने आराम की सलाह दी है, हालांकि वे 9 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली टी-20 सीरीज तक फिट हो सकते हैं।
बयान
BCCI ने क्या कहा?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक अधिकारी ने कहा, "दुर्भाग्य से शुभमन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें और आराम की सलाह दी गई है और BCCI की मेडिकल टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।" उनकी प्रगति का आकलन करने और आगे की योजना तय करने के लिए अगले हफ्ते दोबारा जांच की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में शुभमन को चोट आई थी।
कप्तान
कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान?
शुभमन और श्रेयस की गैरमौजूदगी में चयन समिति को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नया कप्तान चुनना होगा। गुवाहाटी में होने वाली बैठक में केएल राहुल, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत इसके मजबूत दावेदार रहेंगे। पंत भले ही हाल में वनडे टीम का हिस्सा नहीं रहे हों, लेकिन प्रबंधन इस प्रारूप में अपनी रणनीति बदलना चाहता है और इसी वजह से उनको टीम संयोजन में शामिल करने पर खास जोर दिया जा रहा है।
सीरीज
ये खिलाड़ी वनडे सीरीज से हो सकते हैं बाहर
भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है। उनकी वापसी टी-20 सीरीज में हो सकती है। बुमराह पिछले 4 टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वनडे सीरीज में आराम दिया गया था। कुलदीप यादव भी वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। वह जल्द ही शादी करने वाले हैं। उन्होंने इसके लिए BCCI से छुट्टी की मांग की है।
चोटिल
ऐसे लगी थी शुभमन को चोट
ईडन गार्डन टेस्ट में दूसरे दिन बल्लेबाजी पर आए शुभमन ने पहले चौका लगाया था और उसके बाद गर्दन की दर्द से परेशान हुए। उनको देखने के लिए तुरंत फिजियो मैदान पर आए थे। इसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए थे। ड्रेसिंग रूम की ओर जाते समय शुभमन जरा भी अपनी गर्दन नहीं घुमा पा रहे थे। चोट के कारण कप्तान शुभमन तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उसी दौरान वे अस्पताल में भर्ती थे।