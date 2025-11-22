एशेज सीरीज 2025-26: इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद ऐसी है WTC अंक तालिका 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 के पहले टेस्ट को 8 विकेट से जीता। मैच के दूसरे दिन ही इंग्लैंड के द्वारा दिए गए 205 रन के लक्ष्य को कंगारू टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। ऐसे में आइए पर्थ टेस्ट के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका पर एक नजर डालते हैं।

जीत ऐसे मिली ऑस्ट्रेलिया को जीत मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ और उनकी पहली पारी 172 रन पर समाप्त हो गई। मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट झटके। जवाब में कंगारू टीम ने सिर्फ 132 रन बनाए। बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए। इंग्लैंड की दूसरी पारी 164 रन पर समाप्त हुई। स्कॉट बोलैंड ने 4 विकेट चटकाए। इसके बाद ट्रेविस हेड की शानदार पारी (123) के दम पर ऑस्ट्रेलिया को जीत मिल गई।

शीर्ष शीर्ष स्थान पर मजबूती से बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने WTC के इस चक्र में अब तक कुल 4 टेस्ट खेले हैं, जिसमें सभी मुकाबलों में उसने जीत दर्ज की है। टीम फिलहाल 100 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में पहले स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर फिलहाल दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम है। उसने अब तक 3 मैच खेले हैं, 2 में उसे जीत और 1 में हार मिली है। उसके 66.67 प्रतिशत अंक हैं।

छठे छठे स्थान पर है इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड की टीम ने इस चक्र में अब तक कुल 6 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत दर्ज की है और 3 में हार झेली है। 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। टीम फिलहाल 36.11 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में छठे स्थान पर है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर श्रीलंका (1 जीत और 1 ड्रॉ) और चौथे स्थान पर भारत (4 जीत और 3 हार) है। श्रीलंका के 66.67 और भारत के 54.17 प्रतिशत अंक हैं।