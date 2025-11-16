शुभमन गिल को अस्पताल से मिली छुट्टी, पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में लगी थी चोट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट में लगी गर्दन की चोट के इलाज के बाद वुडलैंड्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पहले टेस्ट में भारतीय टीम को 30 रन से हार मिली थी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली अस्पताल जाकर गिल से मिले। 2 मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे है।
चोट
तीसरे दिन बल्लेबाजी के उपलब्ध नहीं थे गिल
चोट के कारण कप्तान गिल तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उसी दौरान वे अस्पताल में भर्ती थे। एक समय भारत जीत का दावेदार दिख रहा था, जब दक्षिण अफ्रीका 93/7 के स्कोर पर था और उनकी बढ़त केवल 60 रन की थी। हालांकि, तेम्बा बावुमा और कॉर्बिन बॉश की महत्वपूर्ण साझेदारी ने प्रोटियाज टीम को 150 से ऊपर पहुंचाकर मैच का रुख बदल दिया। गिल को दूसरी पारी में रिटायर्ड आउट करार दिया गया।
BCCI
BCCI ने गिल को लेकर क्या कहा था?
BCCI ने रविवार सुबह गिल की चोट पर अपडेट जारी करते हुए लिखा था, 'कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई। दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। वह फिलहाल अस्पताल में निगरानी में हैं। वह आगे टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। BCCI की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी।'
परेशानी
ऐसे लगी थी गिल को चोट
दूसरे दिन बल्लेबाजी पर आए गिल ने पहले चौका लगाया और उसके बाद गर्दन की दर्द से परेशान हुए। उनको देखने के लिए तुरंत फिजियो मैदान पर आए। इसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए। ड्रेसिंग रूम की ओर जाते समय गिल काफी असहज महसूस कर रहे थे। वह जरा भी अपनी गर्दन नहीं घुमा पा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में गिल ने शानदार कप्तानी की थी। प्रोटियाज टीम 159 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी।
जीत
ऐसे मिली दक्षिण अफ्रीका को जीत
दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। उनकी पहली पारी सिर्फ 159 रन पर समाप्त हुई। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट चटकाए। जवाब में भारत की पहली पारी 189 रन पर खत्म हुई। उसे 30 रन की बढ़त मिली। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में बावुमा ने 55 रन की पारी खेली। हालांकि, पूरी टीम सिर्फ 153 रन ही बना सकी। भारत की दूसरी पारी में कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया।