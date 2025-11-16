शुभमन गिल को अस्पताल से मिली छुट्टी, पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में लगी थी चोट 

चोट तीसरे दिन बल्लेबाजी के उपलब्ध नहीं थे गिल चोट के कारण कप्तान गिल तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उसी दौरान वे अस्पताल में भर्ती थे। एक समय भारत जीत का दावेदार दिख रहा था, जब दक्षिण अफ्रीका 93/7 के स्कोर पर था और उनकी बढ़त केवल 60 रन की थी। हालांकि, तेम्बा बावुमा और कॉर्बिन बॉश की महत्वपूर्ण साझेदारी ने प्रोटियाज टीम को 150 से ऊपर पहुंचाकर मैच का रुख बदल दिया। गिल को दूसरी पारी में रिटायर्ड आउट करार दिया गया।

BCCI BCCI ने गिल को लेकर क्या कहा था? BCCI ने रविवार सुबह गिल की चोट पर अपडेट जारी करते हुए लिखा था, 'कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई। दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। वह फिलहाल अस्पताल में निगरानी में हैं। वह आगे टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। BCCI की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी।'

परेशानी ऐसे लगी थी गिल को चोट दूसरे दिन बल्लेबाजी पर आए गिल ने पहले चौका लगाया और उसके बाद गर्दन की दर्द से परेशान हुए। उनको देखने के लिए तुरंत फिजियो मैदान पर आए। इसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए। ड्रेसिंग रूम की ओर जाते समय गिल काफी असहज महसूस कर रहे थे। वह जरा भी अपनी गर्दन नहीं घुमा पा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में गिल ने शानदार कप्तानी की थी। प्रोटियाज टीम 159 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी।