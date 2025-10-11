दिल्ली टेस्ट: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 518/5 पर घोषित की पहली पारी, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे और आखिर टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित कर दी। भारत ने ध्रुव जुरेल (44) के रूप में 5वां विकेट गिरने के बाद चायकाल से पहले पारी घोषित करने का ऐलान किया। कप्तान शुभमन गिल 129 रन बनाकर नाबाद रहे। आइए भारतीय पारी के दौरान बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही भारत की पहली पारी
मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। उसके बाद सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (175) और केएल राहुल (38) ने टीम को बेहतर शुरुआत दिलाई। राहुल के बाद साई सुदर्शन (87) ने भी बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूती दी। बाद में कप्तान शुभमन गिल (129*), नितीश रेड्डी (43) और जुरेल ने भी शानदार पारियां खेलते हुए टीम के स्कोर को 500 के पार पहुंचाने में मदद की।
शतक
जायसवाल ने जड़ा 7वां टेस्ट शतक
मैच में जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 7वां टेस्ट शतक जड़ा। वह बदकिस्मत रहे और अपना तीसरा दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 193 और कप्तान गिल के साथ तीसरे विकेट के लिए 74 रन की अहम साझेदारी निभाई। वह अपनी पारी में 258 गेंदों में 22 चौकों की मदद से 175 रन बनाकर रन आउट हुए। उन्हें गिल के साथ रन लेने में तालमेल की गड़बड़ी का खामियाजा उठाना पड़ा।
रिकॉर्ड
जायसवाल के नाम 23 साल की उम्र में सर्वाधिक टेस्ट शतक
जायसवाल अब 23 साल की उम्र में बतौर सलामी बल्लेबाज संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका को पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने भी 23 साल में बतौर सलामी बल्लेबाज 7 शतक जड़े थे। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज लेन हटन और एलिस्टेयर कुक (5-5) दूसरे नंबर पर हैं। जायसवाल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में तीसरे सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। उनसे ज्यादा शतक रोहित शर्मा (9) और गिल (9) के नाम हैं।
शतक
गिल ने बतौर कप्तान जड़ा 5वां टेस्ट शतक
भारत के लिए गिल ने नाबाद 129 रन की पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 10वां और बतौर कप्तान 5वां शतक रहा है। वह अब टेस्ट कप्तान बनने के पहले ही साल में 5 शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। इसी तरह वह अब टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में बतौर कप्तान संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले कोहली साल 2017 और 2018 में ऐसा कर चुके हैं।
रिकॉर्ड
WTC में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बने गिल
गिल WTC इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 39 मैचों की 71 पारियों में 2,826 रन हो गए हैं। उन्होंने पारी का 32वां रन बनाते ही ऋषभ पंत को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 67 पारियों में 2,731 रन बनाए हैं। इस शतक के साथ ही गिल ने टेस्ट में सर्वाधिक शतकों के माममें पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और नवजोत सिंह सिद्धू को पीछे छोड़ दिया है। दोनों ने 9-9 शतक जड़े हैं।
उपलब्धि
गिल ने बतौर कप्तान पूरे किए 1,000 अंतरराष्ट्रीय रन
पारी का 33वां रन बनाते ही गिल के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान 1,000 रन भी पूरे हो गए। वह टेस्ट में बतौर कप्तान 7 मैचों की 12 पारियों में 933 रन बना चुके हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 5 पारियों 170 रन बनाए हैं। वह बतौर कप्तान तीसरे सबसे तेज 1,000 रन बनाने वाले भारतीय हैं। उन्होंने 17 पारियों में ऐसा किया है। सुनील गावस्कर और विराट कोहली (15-15 पारी) पहले और मोहम्मद अजहरुद्दीन (16) दूसरे नंबर पर हैं।
गेंदबाजी
कैसी रही वेस्टइंडीज की गेंदबाजी?
भारत की पहली पारी में बेस्टइंडीज की गेंदबाजी कुछ खास असरदार नहीं रही। पहले दिन शुरुआत में केरेबियन गेंदबाजों ने रन गति पर तो अंकुश लगाया, लेकिन वह समय पर विकेट निकालने में असफल रहे। जोमेल वार्रिकन ने 34 ओवर में 6 मेडन के साथ 98 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। कप्तान रोस्टन चेज ने 17.2 ओवर में 83 रन खर्च कर एक विकेट लिया। शेष गेंदबाजों ने 4 से अधिक की औसत से रन लुटाए।