श्रेयस अय्यर ने दोबारा शुरू की ट्रेनिंग, गंभीर चोट के कारण करनी पड़ी थी सर्जरी 

जांच डॉक्टर की निगरानी में हैं श्रेयस आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए श्रेयस सर्जरी की गई थी, जिसके बाद उनकी स्थिति स्थिर हो गई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे कुछ समय तक सिडनी में ही फॉलो-अप जांच कराते रहे। भारत लौटकर 30 वर्षीय खिलाड़ी ने फैंस को भरोसा दिलाया था कि वे हर दिन बेहतर हो रहे हैं। तब से वे डॉक्टर दिनेश पर्डिवाला की नियमित निगरानी में हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी वह टीम का हिस्सा नहीं हैं।

संकेत श्रेयस कब करेंगे वापसी? श्रेयस ने अपनी हालिया इंस्टाग्राम स्टोरी में वर्कआउट करते हुए संकेत दिया कि वह ट्रेनिंग पर लौट रहे हैं। इसके बावजूद वह 30 नवंबर से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे। मेडिकल विशेषज्ञों ने पहले ही कहा था कि उनके गंभीर चोट के कारण कम से कम 2 महीने का आराम जरूरी है, क्योंकि इसका असर शरीर में रक्त शोधन और प्रतिरक्षा क्रिया पर भी पड़ सकता है।

