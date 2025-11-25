श्रेयस अय्यर ने दोबारा शुरू की ट्रेनिंग, गंभीर चोट के कारण करनी पड़ी थी सर्जरी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने गंभीर चोट की सर्जरी के बाद ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 अक्टूबर को तीसरे वनडे में डाइव लगाते समय बाईं तरफ गिरने से उन्हें पसलियों में यह चोट लगी थी। सिडनी में हुई शुरुआती जांच में आंतरिक रक्तस्राव का पता चला था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया और आईसीयू में रखा गया। BCCI और स्थानीय डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार हुआ था।
जांच
डॉक्टर की निगरानी में हैं श्रेयस
आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए श्रेयस सर्जरी की गई थी, जिसके बाद उनकी स्थिति स्थिर हो गई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे कुछ समय तक सिडनी में ही फॉलो-अप जांच कराते रहे। भारत लौटकर 30 वर्षीय खिलाड़ी ने फैंस को भरोसा दिलाया था कि वे हर दिन बेहतर हो रहे हैं। तब से वे डॉक्टर दिनेश पर्डिवाला की नियमित निगरानी में हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी वह टीम का हिस्सा नहीं हैं।
संकेत
श्रेयस कब करेंगे वापसी?
श्रेयस ने अपनी हालिया इंस्टाग्राम स्टोरी में वर्कआउट करते हुए संकेत दिया कि वह ट्रेनिंग पर लौट रहे हैं। इसके बावजूद वह 30 नवंबर से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे। मेडिकल विशेषज्ञों ने पहले ही कहा था कि उनके गंभीर चोट के कारण कम से कम 2 महीने का आराम जरूरी है, क्योंकि इसका असर शरीर में रक्त शोधन और प्रतिरक्षा क्रिया पर भी पड़ सकता है।
ट्विटर पोस्ट
ऐसे लगी थी श्रेयस को चोट
A STUNNER FROM VICE CAPTAIN SHREYAS IYER. 🥶 pic.twitter.com/zY5ENqGg6D— Johns. (@CricCrazyJohns) October 25, 2025
करियर
ऐसा रहा है श्रेयस का अंतरराष्ट्रीय करियर
श्रेयस ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2017 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 73 मुकाबले खेले हैं और इसकी 67 पारियों में 47.81 की औसत से 2,917 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 23 अर्धशतक और 5 शतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 128* रन रहा है। इस खिलाड़ी 14 टेस्ट में 36.86 की औसत से 811 रन और 51 टी-20 मुकाबलों में 30.66 की औसत से 1,1104 रन बनाए हैं।