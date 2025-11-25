गुवाहाटी टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की हालत खस्ता, ऐसा रहा चौथे दिन का खेल
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच गुवाहाटी में खेल जा रहे दूसरे टेस्ट का चौथा दिन समाप्त हो गया। भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 27 रन बनाए हैं। टीम को जीत के लिए 522 रन बनाने हैं। दक्षिण अफ्रीका ने मैच पर अपनी पकड़ पूरी तरह से बना ली है। स्टंप्स तक कुलदीप यादव (4) और साई सुदर्शन (2) क्रीज पर मौजूद हैं। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी 260/5 पर घोषित की थी।
लेखा-जोखा
ऐसा रहा चौथे दिन का खेल
ट्रिस्टन स्टब्स की 94 रन की शानदार पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 260 रन बनाए। उनके अलावा टोनी डी जोरजी के बल्ले से 49 रन निकले। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी की और 4 विकेट अपने नाम किए। भारत की दूसरी पारी में शुरुआती झटके लगे और दोनों सलामी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। यशस्वी जायसवाल 13 और केएल राहुल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
पारी
ऐसी रही स्टब्स की पारी
स्टब्स ने 180 गेंदों का सामना किया और 94 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का निकला। टोनी डी जोरजी के साथ मिलकर 160 गेंदों में 101 रन की साझेदारी निभाई। जोरजी के आउट होने के बाद स्टब्स ने वियान मूल्डर के साथ मिलकर पारी आगे बढ़ाई। दोनों के बीच 122 गेंदों में 82 रन की साझेदारी हुई। स्टब्स ने कुल 14 टेस्ट खेले हैं और 26 पारियों में 31.262 की औसत से 759 रन बनाए हैं।
लक्ष्य
भारत में कभी हासिल नहीं किया जा सका है 400+ रन का लक्ष्य
भारत को घरेलू टेस्ट में दूसरी बार 500+ का लक्ष्य मिला है। 2004 नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने उसे 543 रनों का लक्ष्य दिया था। उस मुकाबले में भारतीय टीम 342 रनों से हार मिली थी। एशिया में कभी कोई टीम 400+ का लक्ष्य का पीछा कर टेस्ट नहीं जीती। सबसे सफल चेज 2021 में चटगांव में वेस्टइंडीज का 395 रन का था। भारत में सबसे बड़ा सफल चेज 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ 387 रन का है।
दूसरी
ऐसी रही दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी
दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी 260/5 के स्कोर पर घोषित कर दी। स्टब्स के अलावा जोरजी ने 68 गेंदों में 49 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 28.3 ओवर गेंदबादी की और 3 मेडन के साथ 62 रन देकर 4 विकेट लिए। उनके अलावा 1 सफलता वाशिंगटन सुंदर को मिली। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी सिर्फ 201 रन पर समाप्त हो गई थी।
रिकॉर्ड
यशस्वी ने सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे
यशस्वी दूसरी पारी में 13 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी के दौरान उन्होंने अपनी 53 पारियों में 2,500 रन पूरे कर लिए हैं। वह भारत के लिए सबसे तेज 2,500 रन पूरे करने वाले चौथे बल्लेबाज बने हैं। सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर ने 56 पारियों में ये कारनामा किया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 55 पारियों में ये रन बनाए थे। यशस्वी के आगे सिर्फ राहुल द्रविड़ (50 पारी), गौतम गंभीर (48 पारी) और वीरेंद्र सहवाग (47 पारी) हैं।