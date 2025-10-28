श्रेयस अय्यर की हालत स्थिर, संदेशों का भी दे रहे हैं जवाब- सूर्यकुमार यादव

भारतीय क्रिकेट टीम के टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर के स्वास्थ्य पर सकारात्मक अपडेट दिया है। अय्यर को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान प्लीहा और पसलियों में चोट लग गई थी। आंतरिक रक्तस्राव के बाद उन्हें सोमवार को सिडनी के एक अस्पताल गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में भर्ती कराया गया था। हालांकि, अब उन्हें ICU से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।

बयान सूर्यकुमार ने क्या दिया बयान? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 मैच की कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार ने कहा, "अय्यर की हालत स्थिर है और वह मैसेज का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर पहले से ही वहां मौजूद हैं। वे कुछ दिनों तक उनकी निगरानी में रखेंगे।" इधर, BCCI ने कहा है, "स्कैन से पता चला है कि अय्यर की प्लीहा में चोट लगी है और उनका उपचार चल रहा है। वे चिकित्सकीय रूप से स्थिर हैं और अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं।"

प्रशंसा ICC मेडिकल समिति प्रमुख ने की BCCI की मेडिकल टीम की प्रशंसा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) मेडिकल कमेटी और BCCI मेडिकल पैनल के प्रमुख डॉ दिनशॉ पारदीवाला को सिडनी से अय्यर की मेडिकल रिपोर्ट मिली। उनकी समीक्षा करने के बाद उन्होंने BCCI के मेडिकल स्टाफ की समय पर की गई कार्रवाई के लिए सराहना की जिससे अय्यर की जान बच गई। पारदीवाला ने बोर्ड को भेजे ईमेल में कहा, "मैदान पर मौजूद मेडिकल टीम को बधाई। आपकी समय पर निदान और तुरंत कार्रवाई से एक जान बच गई।"

चोट अय्यर को कैसे लगी थी चोट? यह घटना तब हुई जब अय्यर ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर एलेक्स कैरी का शानदार कैच लपका, लेकिन इस दौरान उनकी बाईं पसली में चोट लग गई और उन्हें अंदरूनी रक्तस्राव भी हुआ। इसके बाद BCCI की मेडिकल टीम ने उन्हें तत्काल सिडनी के एक अस्पताल की ICU यूनिट में भर्ती करा दिया। इससे चोट की गंभीरता कम हो गई। BCCI की मेडिकल टीम द्वारा मैदान पर की गई त्वरित कार्रवाई ने अय्यर की जान बचा ली।