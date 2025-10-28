ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: पहले टी-20 मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार (29 अक्टूबर) को खेला जाएगा। कप्तान सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम नए जोश और जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेगी। इसी तरह मिचेल मार्श के नेतृत्व में कंगारू टीम अपने घर में जीत दर्ज करने का आतुर होगी। ऐसे में आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड टी-20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी टी-20 प्रारूप में दोनों के बीच कुल 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 20 में भारत और 11 में कंगारू टीम को जीत मिली है। भारत में खेले गए 15 मुकाबलों में 10 में भारत और 5 में ऑस्ट्रेलिया टीम को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 12 मुकाबलों में 7 में भारत और 4 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 5 मैचों में 3 में भारत और 22 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है।

प्लेइंग इलेवन इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम भारत को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। इसी तरह कप्तान सूर्यकुमार भी बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और आर्शदीप सिंह से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी और स्पिन विभाग की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती पर होगी। भारत की संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें भारत के लिए अभिषेक ने पिछले 10 मैचों में 50.20 की औसत से 502 रन बनाए हैं। तिलक वर्मा ने 10 मैचों में 42.50 की औसत से 255 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह वरुण चक्रवर्ती ने 9 मैचों में 16 विकेट चटकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मार्च ने पिछले 10 मैचों में 42.88 की औसत से 343 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में हेजलवुड ने 5 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।