श्रेयस अय्यर को मिली सिडनी अस्पताल से छुट्टी, BCCI ने की स्वस्थ होने की पुष्टि

भारतीय क्रिकेट टीम और प्रशंसकों के लिए राहत की खबर आई है। टीम के स्टार भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को सिडनी के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर अय्यर की रिकवरी पर तीसरा अपडेट दिया, जिसमें पुष्टि की गई कि दाएं हाथ के इस बल्लेबाज की हालत स्थिर है और उन्हें सिडनी के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

बयान BCCI ने क्या जारी किया बयान? BCCI द्वारा जारी बयान में कहा गया है, 'वह (श्रेयस) अब स्थिर हैं और अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। BCCI की मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के साथ उनके ठीक होने से खुश हैं और उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।' हालांकि, क्रिकेट के मैदान पर उनकी वापसी में कितना वक्त लगेगा, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसमें 2 महीने का समय लगने की उम्मीद है।

चोट ऐसे लगी थी श्रेयस को चोट श्रेयस को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच पकड़ते समय चोट लगी थी। यह घटना तब हुई जब वे बैकवर्ड प्वाइंट क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे और एलेक्स केरी का कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कैच तो सफलतापूर्वक पकड़ लिया, लेकिन उनकी बाईं तरफ की पसलियों में चोट लग गई थी। उन्हें तुरंत मैदान छोड़ना पड़ा था। बाद में उनके आंतरिक रक्तस्राव की पुष्टि होने पर उन्हें ICU में भर्ती कराया गया था।