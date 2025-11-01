महिला वनडे विश्व कप 2025, फाइनल: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच का प्रीव्यू और अन्य जानकारी

हेड-टू-हेड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रहा है भारत का दबदबा अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 34 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से 20 में भारत और 13 में प्रोटियाज टीम ने बाजी मारी है। इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 5 वनडे मैचों में से 4 में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला प्रोटियाज टीम ने अपने नाम किया है।

मुकाबला वनडे विश्व कप में दोनों टीमों में बराबरी का रहा है मुकाबला वनडे विश्व कप में दोनों टीमें अब तक 6 बार आमने-सामने हुई हैं, जिनमें मुकाबला बराबरी का रहा है। दोनों ही टीमों ने 3-3 मैचों में जीत दर्ज की है। मौजूद विश्व कप के ग्रुप चरण में दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में फाइनल मुकाबले में वह मानसिक मजबूती के साथ उतरेगी। दूसरी ओर भारतीय टीम अपने ओवरऑल प्रदर्शन को देखते हुए राहत महसूस कर सकती है।

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम भारत को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। इसी तरह जेमिमा रोड्रिगेज और कप्तान हरमनप्रीत कौर सेमीफाइनल मुकाबले की फॉर्म जारी रखना चाहेंगी। गेंदबाजी में रेणुका सिंह और क्रांति गौड़ से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। दीप्ति को भी ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा। फाइनल के लिए भारत की संभावित एकादश: रावल, स्मृति मंधाना, जेमिमा, हरमनप्रीत (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, दीप्ति, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर।

टीम ऐसी हो सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम प्रोटियाज टीम को अपनी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और उनकी सलामी साझेदार तजमिन ब्रिट्स से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसी तरह सुने लुस भी फिर से बड़ी पारी खेलना चाहेंगी। नॉनकुलुलेको म्लाबा से भी टीम को बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। फाइनल मुकाबले के लिए दक्षिण अफ्रीका की संभावित एकादश: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिजान कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसेन, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें भारत के लिए मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 70.11 की औसत से 631 रन बनाए हैं। कप्तान हरमनप्रीत ने 10 मैचों में 34.33 की औसत से 309 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह दीप्ति ने 10 मैचों में 21 विकेट चटकाए हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए लौरा वोल्वार्ड्ट ने पिछले 10 मैचों में 66.44 की औसत से 598 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको ने पिछले 9 मैचों में 14 विकेट अपने नाम किए हैं।