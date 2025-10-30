गंभीर चोट के बाद श्रेयस अय्यर का पहला बयान आया सामने, जानिए क्या कहा 

बयान अय्यर ने क्या कहा? श्रेयस ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मैं इस समय रिकवरी प्रक्रिया में हूं और हर गुजरते दिन के साथ बेहतर महसूस कर रहा हूं। मुझे मिली सभी शुभकामनाओं और सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूं। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे अपनी दुआओं और सोच में रखने के लिए धन्यवाद।' भारतीय टीम के टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस के स्वास्थ्य पर सकारात्मक अपडेट दिया था।

चोट ऐसे लगी थी श्रेयस को चोट श्रेयस को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच पकड़ते समय चोट लग गई थी। यह घटना तब हुई जब वे बैकवर्ड प्वाइंट क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे और हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी द्वारा मारी गई गेंद को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कैच तो उन्होंने सफलतापूर्वक पकड़ लिया था, लेकिन वे बुरी तरह अपने बाएं तरफ गिर गए और उन्हें चोट लग गई थी। श्रेयस को तुरंत मैदान छोड़ना पड़ा था।

श्रेयस अय्यर BCCI ने श्रेयस को लेकर कही थी ये बात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रेयस की चोट पर अपडेट देते हुए कहा था, "चोट की तुरंत पहचान कर ली गई थी और रक्तस्राव तुरंत रोक दिया गया था। उनकी हालत अब स्थिर है और उन पर निगरानी रखी जा रही है। मंगलवार, 28 अक्टूबर को दोबारा किए गए स्कैन में काफी सुधार दिखा है और वह अब ठीक हैं। BCCI की मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से उन पर नजर रखे हुए है।"