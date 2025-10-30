ऑस्ट्रेलिया: 17 वर्षीय खिलाड़ी की गर्दन पर गेंद लगने से मौत, देश में शोक की लहर 

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक 17 वर्षीय क्लब क्रिकेट खिलाड़ी बेन ऑस्टिन की मंगलवार को अभ्यास के दौरान गेंद लगने से मौत हो गई। इस हादसे के दौरान ऑस्टिन नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां उन्हें साइडआर्म (वॉन्गर) से फेंकी गई गेंद गर्दन पर लगी। वह हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन उसमें स्टेम गार्ड नहीं था। गंभीर स्थिति में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

मौत ऑस्टिन के पिता ने क्या कहा? ऑस्टिन को अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन गुरुवार सुबह उनका निधन हो गया। उनके पिता जैस ऑस्टिन ने कहा, "हम अपने प्यारे बेटे के निधन से बेहद दुखी हैं, जिसने गुरुवार सुबह हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया। यह त्रासदी हमारे लिए असहनीय है, लेकिन हमें इस बात से थोड़ी सांत्वना है कि वह वही कर रहा था जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। क्रिकेट उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक था।"

गेंदबाज ऑस्टिन के परिवार ने गेंदबाज के दिया साथ परिवार ने इस बारे में आगे कहा, "हम अपने उस साथी खिलाड़ी का भी समर्थन करना चाहते हैं जो नेट्स में गेंदबाजी कर रहा था। इस हादसे ने 2 युवाओं की जिंदगी को गहराई से प्रभावित किया है। हमारी संवेदनाएं उसके और उसके परिवार के साथ हैं।" इस दुखद घटना के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट विक्टोरिया ने ऑस्टिन के परिवार तथा हादसे से प्रभावित सभी लोगों को सहयोग और मानसिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।

विक्टोरिया क्रिकेट विक्टोरिया ने फिलिप ह्यूज की दुर्घटना से की हादसे की तुलना क्रिकेट विक्टोरिया के मुख्य कार्यकारी निक कमिंस ने हादसे की फिलिप ह्यूज की दुर्घटना से की। ह्यूज की भी गर्दन पर गेंद लगने से मौत हो गई थी। उन्होंने कहा, "अभी नियमों या सुरक्षा उपायों, जैसे सभी स्तरों पर स्टेम गार्ड को अनिवार्य करने पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी। हम ऑस्टिन के परिवार, फरनट्री गली क्रिकेट क्लब और पूरे विक्टोरियन क्रिकेट समुदाय की ओर से बेहद दुखी हैं। यहहम सभी के लिए गहरा सदमा और अपूरणीय क्षति है।"