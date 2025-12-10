क्रिकेट खिलाड़ियों ने कर दिया कोच पर हमला, सिर में 20 टांके लगे; आरोपी फरार

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुदुच्चेरी (CAP) के अंडर-19 क्रिकेट मुख्य कोच एस वेंकटरमन पर 3 स्थानीय खिलाड़ियों ने कथित रूप से हमला कर दिया क्योंकि उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए नहीं चुना गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना 8 दिसंबर की सुबह CAP परिसर के भीतर हुई। हमले में कोच के सिर पर गंभीर चोट आई और कंधा भी फ्रैक्चर हो गया। उनके माथे पर 20 टांके लगाए गए हैं और पूरी स्थिति की जांच जारी है।

पुलिस पुलिस ने क्या कहा? घटना की पुष्टि करते हुए सेदरापेट पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर एस. राजेश ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वेंकटरमन के माथे पर 20 टांके लगे हैं। हालांकि, उनकी हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों पर हमला करने का आरोप है, वे फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। राजेश के अनुसार, मामले की जांच जारी है और आगे की जानकारी उचित समय पर साझा की जाएगी।

स्थानीय रिपोर्ट में हुआ ये बड़ा खुलासा द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि CAP स्थानीय खिलाड़ियों को घरेलू मैचों में उचित प्रतिनिधित्व देने से लगातार बचता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, बाहर से आए खिलाड़ियों को फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र और आधार पते के जरिए स्थानीय दिखाया जाता था। स्थिति यह है कि 2021 से अब तक रणजी ट्रॉफी में पुदुच्चेरी के सिर्फ 5 ही स्थानीय खिलाड़ी खेले हैं। यह खुलासा संघ की चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

रिपोर्ट इन खिलाड़ियों के नाम आए हैं सामने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि इसमें गंभीर आरोप लगे हैं और बोर्ड जल्द ही मामले की जांच करेगा। सोमवार को हुए हमले की पुलिस शिकायत में कोच वेंकटरमन, जो पहले CAP सचिव भी रह चुके हैं ने 3 स्थानीय खिलाड़ियों का नाम लिया है। ये खिलाड़ी कार्तिकेयन जयरसुंदरम, अरविंदराज और संतोष कुमारण हैं। जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में पुदुच्चेरी का प्रतिनिधित्व किया है।

