संजू सैमसन बने CSK की टीम का हिस्सा, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे रविंद्र जडेजा  

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में असंभव माने जाना वाला ट्रेड आखिरकार पूरा हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच बहुत बड़ा सौदा हुआ है। संजू सैमसन अब CSK की टीम का हिस्सा बन गए हैं। उनके बदले CSK ने रविंद्र जडेजा और सैम कर्रन को RR की टीम के लिए रिलीज कर दिया है। जडेजा पहले भी RR की टीम का हिस्सा रहे हैं। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

सौदा IPL इतिहास का सबसे बड़ा सौदा इस बड़े ट्रेड से RR साफ तौर पर विजेता बनकर उभरे हैं, जो IPL इतिहास के सबसे बड़े सौदों में से एक माना जा रहा है। CSK ने जडेजा (18 करोड़ रुपये जो सैमसन के बराबर है) के साथ 2.4 करोड़ रुपये के कर्रन को भी छोड़ दिया है। जडेजा भारत और विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स खिलाड़ी में गिने जाते हैं, जबकि सैमसन एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं।

बयान जडेजा को छोड़ना हैरान करने वाला फैसला एक IPL मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इसे RR के लिए बेहद फायदेमंद सौदा बताया। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रबंध निदेशक केएस विश्वनाथन ने कहा, "किसी भी टीम के सफर में बदलाव कभी आसान नहीं होता। रवींद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी को, जो एक दशक से भी ज्यादा समय से फ्रैंचाइजी का अभिन्न अंग रहे हैं और सैम कर्रन को टीम से बाहर करना टीम के इतिहास में हमारे द्वारा लिए गए सबसे मुश्किल फैसलों में से एक था।"

गड़बड़ी इस कारण रूका हुआ था ये ट्रेड यह ट्रेड पहले एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण रुका हुआ था, क्योंकि RR के दल में विदेशी खिलाड़ी के लिए जगह खाली नहीं था। हालांकि, अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसे मंज़ूरी दे दी है। इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। जडेजा 2012 में सीक्रेट बोली के जरिए CSK से जुड़े थे और तब से टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कई मैच जिताए, जिनमें 2023 का फाइनल भी शामिल है।