भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 4,000 रन, जानिए आंकड़े 

टेस्ट 66वें टेस्ट में राहुल ने पूरे किए 4,000 रन राहुल ने अपने 66वें टेस्ट में 4,000 रन पूरे किए हैं। साल 2014 में टेस्ट डेब्यू करने वाले इस स्टार खिलाड़ी ने खुद को एक बहुमुखी बल्लेबाज के रूप में विकसित किया है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने लगभग 36 की औसत से बल्लेबाजी की है। इस दौरान उन्होंने 11 शतक और 20 अर्धशतक जड़े हैं। उनके 3,500 से अधिक रन सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं, जो उनकी निरंतरता और कौशल को दर्शाते हैं।

रन बतौर सलामी बल्लेबाज राहुल ने जड़े हैं 10 शतक राहुल ने घरेलू सरजमीं पर 43 की औसत से 1,350 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए हैं। बाहर के मैचों में उनकी औसत 33.84 की रही है, जहां उन्होंने 9 शतकों की मदद से 2,640 रन जड़े हैं। खास बात यह है कि राहुल ने भारत के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज 10 टेस्ट शतक लगाए हैं। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ सुनील गावस्कर (33), वीरेंद्र सहवाग (22) और मुरली विजय (12) हैं।