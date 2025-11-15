भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 4,000 रन, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 4,000 रन पूरे कर लिए हैं। अपनी पारी का 15वां रन बनाते ही राहुल ने ये उपलब्धि हासिल की। 33 साल के राहुल क्रिकेट के सबसे बड़े प्रारूप में भाारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
टेस्ट
66वें टेस्ट में राहुल ने पूरे किए 4,000 रन
राहुल ने अपने 66वें टेस्ट में 4,000 रन पूरे किए हैं। साल 2014 में टेस्ट डेब्यू करने वाले इस स्टार खिलाड़ी ने खुद को एक बहुमुखी बल्लेबाज के रूप में विकसित किया है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने लगभग 36 की औसत से बल्लेबाजी की है। इस दौरान उन्होंने 11 शतक और 20 अर्धशतक जड़े हैं। उनके 3,500 से अधिक रन सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं, जो उनकी निरंतरता और कौशल को दर्शाते हैं।
रन
बतौर सलामी बल्लेबाज राहुल ने जड़े हैं 10 शतक
राहुल ने घरेलू सरजमीं पर 43 की औसत से 1,350 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए हैं। बाहर के मैचों में उनकी औसत 33.84 की रही है, जहां उन्होंने 9 शतकों की मदद से 2,640 रन जड़े हैं। खास बात यह है कि राहुल ने भारत के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज 10 टेस्ट शतक लगाए हैं। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ सुनील गावस्कर (33), वीरेंद्र सहवाग (22) और मुरली विजय (12) हैं।
करियर
राहुल के टेस्ट करियर पर एक नजर
राहुल ने साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 66 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 115 पारियों में 36 से ज्यादा की औसत से 4,000 से ज्यादा रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 11 शतक और 20 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 199 रन का रहा है। वह टेस्ट करियर में 9 बार बिना खाता खोले हुए भी आउट हुए हैं।