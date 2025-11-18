सैफ हसन को बांग्लादेश की टी-20 टीम का उप-कप्तान बनाया गया
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी राष्ट्रीय पुरुष टीम के नेतृत्व में फेरबदल की घोषणा की है। युवा क्रिकेटर सैफ हसन को टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस प्रारूप में निरंतर बेहतर प्रदर्शन किया है और प्रभावशाली प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं लिटन दास टी-20 विश्व कप 2026 तक टीम का नेतृत्व करेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
करियर
सैफ ने एशिया कप 2025 में किया था प्रभावित
सैफ ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 18 मुकाबले खेले हैं और इसकी 17 पारियों में 28.28 की औसत और 121.84 की स्ट्राइक रेट से 396 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं। इस प्रारूप में सैफ का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 69 रन रहा है। उन्होंने एशिया कप 2025 में 44.50 की औसत से 178 रन बनाए थे।
कप्तान
मेहदी हसन मिराज बनाए गए टेस्ट टीम के उप-कप्तान
BCB ने मेहदी हसन मिराज को बांग्लादेश टेस्ट टीम का उप-कप्तान भी घोषित किया। वह नजमुल हुसैन शान्तो के अधीन काम करेंगे, जो मौजूदा ICC टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र के अंत तक टीम की कमान संभालते रहेंगे। वनडे क्रिकेट में भी शान्तो कप्तान होंगे और मिराज ही उप-कप्तान होंगे। बता दें कि मिराज को इस साल जून में एक साल के कार्यकाल के लिए वनडे कप्तान नियुक्त किया गया था।
नियुक्ति
BCB ने इन पदों पर भी की हैं नियुक्तियां
नए उप-कप्तान के ऐलान के साथ-साथ BCB ने नई समिति नियुक्तियों की भी घोषणा की है। रुबाबा दौला महिला विंग की अध्यक्ष का पदभार संभालेंगी। वह अब्दुर रज्जाक की जगह लेंगी, जो अब उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। अब्दुर रज्जाक हाई परफॉर्मेंस के अध्यक्ष के रूप में भी खालिद मशूद की जगह लेंगे, जबकि मशूद BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम के स्थान पर मैदान के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे।