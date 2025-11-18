एशेज सीरीज के इतिहास में नाथन लियोन का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े 

इंग्लैंड एशेज में 100 से अधिक विकेट ले चुके हैं लियोन लियोन उन गेंदबाजों में शुमार हैं, जिन्होंने एशेज सीरीज में 100 से अधिक विकेट लिए हैं। साल 2013 से 2023 तक खेले गए 30 टेस्ट की 54 पारियों में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 29.41 की औसत के साथ 110 विकेट लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 49 रन देकर 6 विकेट लेना रहा है।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में कैसा रहा है लियोन का प्रदर्शन? लियोन ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 72 मैच खेले हैं, जिसमें 31.08 की औसत के साथ 268 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 9 पारियों में 5 विकेट हॉल भी हैं। विदेशों में इस अनुभवी ऑफ स्पिनर ने 61 मैचों में 27.98 की औसत के साथ 274 सफलताएं हासिल की हैं। तटस्थ मैदानों पर लियोन ने 6 टेस्ट में 47.25 की औसत के साथ 20 विकेट लिए हैं।

WTC WTC में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं लियोन लियोन WTC के सभी चक्रों को मिलाकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने WTC में कुल 53 मैच खेले हैं, जिसमें 26.86 की औसत के साथ 219 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 10 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। उनके अलावा पैट कमिंस ही 200+ विकेट ले चुके हैं। WTC 2025-27 में लियोन ने 2 मैचों में 18.33 की औसत के साथ 9 सफलताएं अपने नाम की है।