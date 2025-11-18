एशेज सीरीज के इतिहास में नाथन लियोन का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े 

एशेज सीरीज के इतिहास में नाथन लियोन का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच एशेज सीरीज की शुरुआत 21 नवंबर को पर्थ में होने वाले मैच से हो जाएगी। पिछले कुछ सालों में कंगारू टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना वर्चस्व बनाया है और आगामी सीरीज में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना दबदबा बरकरार रखना चाहेगी। मेजबान टीम से नाथन लियोन अपने स्पिन के जाल में विपक्षी बल्लेबाजों को फसाना चाहेंगे। इस बीच लियोन के एशेज सीरीज में किए प्रदर्शन के बारे में जानते हैं।
इंग्लैंड
एशेज में 100 से अधिक विकेट ले चुके हैं लियोन
लियोन उन गेंदबाजों में शुमार हैं, जिन्होंने एशेज सीरीज में 100 से अधिक विकेट लिए हैं। साल 2013 से 2023 तक खेले गए 30 टेस्ट की 54 पारियों में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 29.41 की औसत के साथ 110 विकेट लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 49 रन देकर 6 विकेट लेना रहा है।
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में कैसा रहा है लियोन का प्रदर्शन?
लियोन ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 72 मैच खेले हैं, जिसमें 31.08 की औसत के साथ 268 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 9 पारियों में 5 विकेट हॉल भी हैं। विदेशों में इस अनुभवी ऑफ स्पिनर ने 61 मैचों में 27.98 की औसत के साथ 274 सफलताएं हासिल की हैं। तटस्थ मैदानों पर लियोन ने 6 टेस्ट में 47.25 की औसत के साथ 20 विकेट लिए हैं।
WTC
WTC में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं लियोन
लियोन WTC के सभी चक्रों को मिलाकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने WTC में कुल 53 मैच खेले हैं, जिसमें 26.86 की औसत के साथ 219 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 10 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। उनके अलावा पैट कमिंस ही 200+ विकेट ले चुके हैं। WTC 2025-27 में लियोन ने 2 मैचों में 18.33 की औसत के साथ 9 सफलताएं अपने नाम की है।
करियर
बेमिसाल रहा है लियोन का टेस्ट करियर
लियोन ने साल 2011 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ गाले में अपने टेस्ट क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 139 टेस्ट की 359 पारियों में 30.14 की औसत के साथ 562 विकेट लिए हैं। उन्होंने 24 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। लियोन टेस्ट क्रिकेट में शेन वॉर्न (708) और ग्लेन मैक्ग्रा (563) के बाद ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।