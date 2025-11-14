ईडन गार्डन टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 पर सिमटी, बुमराह ने लिए 5 विकेट

पहला सत्र पहले सत्र में दक्षिण अफ्रीका ने गंवाए 3 विकेट टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम से मार्करम और रयान रिकेल्टन ने पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े। बाएं हाथ के बल्लेबाज रिकेल्टन 23 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। इसके कुछ देर बाद 62 रन के टीम स्कोर पर मार्करम आउट हुए। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट बुमराह ने लिए। नंबर-3 पर खेलने आए कप्तान तेम्बा बावुमा 3 रन बनाकर आउट हुए। भोजनकाल तक दक्षिण अफ्रीका ने 105/3 का स्कोर बनाया।

दूसरा सत्र मध्यक्रम ने किया निराश दूसरे सत्र के दौरान दक्षिण अफ्रीका की पारी के विकेट निरंतर अंतराल पर गिरते चले गए। इस बीच वियान मुल्डर 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टोनी डी जोरजी (24), काइल वेरिन (16), मार्को येंसन (0) और कॉर्बिन बोश (3) भी सस्ते में चलते बने। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने एक ओवर में ही वेरिन और येंसन के विकेट चटकाए। चायकाल की घोषणा तक मेहमान टीम ने 8 विकेट खोकर 154 रन बनाए।

गेंदबाजी ऐसी रही भारत की गेंदबाजी भारतीय टीम से बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने कुल 27 रन देते हुए 5 विकेट लिए, जिसमें विपक्षी टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज शामिल रहे। रविंद्र जडेजा कोई विकेट नहीं ले सके। उन्होंने अपने 8 ओवर में 13 रन दिए। अक्षर पटेल के खाते में 1 विकेट आया। कुलदीप यादव ने 36 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल की। मोहम्मद सिराज ने 47 रन देते हुए 2 विकेट लिए।