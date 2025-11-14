LOADING...
ईडन गार्डन टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 पर सिमटी, बुमराह ने लिए 5 विकेट
बुमराह की उम्दा गेंदबाजी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

ईडन गार्डन टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 पर सिमटी, बुमराह ने लिए 5 विकेट

लेखन अंकित पसबोला
Nov 14, 2025
02:45 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की पहली पारी 159 पर सिमट गई। प्रोटियाज टीम से एडेन मार्करम ने सर्वाधिक 31 रन बनाए। ईडन गार्डन स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों के सामने दक्षिण अफ्रीका के ज्यादातर बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम पहले दिन ही सिमट गई। भारत से जसप्रीत बुमराह ने 5 सफलताएं हासिल की। आइए दक्षिण अफ्रीका की पारी पर एक नजर डालते हैं।

पहला सत्र 

पहले सत्र में दक्षिण अफ्रीका ने गंवाए 3 विकेट 

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम से मार्करम और रयान रिकेल्टन ने पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े। बाएं हाथ के बल्लेबाज रिकेल्टन 23 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। इसके कुछ देर बाद 62 रन के टीम स्कोर पर मार्करम आउट हुए। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट बुमराह ने लिए। नंबर-3 पर खेलने आए कप्तान तेम्बा बावुमा 3 रन बनाकर आउट हुए। भोजनकाल तक दक्षिण अफ्रीका ने 105/3 का स्कोर बनाया।

दूसरा सत्र

मध्यक्रम ने किया निराश 

दूसरे सत्र के दौरान दक्षिण अफ्रीका की पारी के विकेट निरंतर अंतराल पर गिरते चले गए। इस बीच वियान मुल्डर 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टोनी डी जोरजी (24), काइल वेरिन (16), मार्को येंसन (0) और कॉर्बिन बोश (3) भी सस्ते में चलते बने। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने एक ओवर में ही वेरिन और येंसन के विकेट चटकाए। चायकाल की घोषणा तक मेहमान टीम ने 8 विकेट खोकर 154 रन बनाए।

गेंदबाजी 

ऐसी रही भारत की गेंदबाजी 

भारतीय टीम से बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने कुल 27 रन देते हुए 5 विकेट लिए, जिसमें विपक्षी टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज शामिल रहे। रविंद्र जडेजा कोई विकेट नहीं ले सके। उन्होंने अपने 8 ओवर में 13 रन दिए। अक्षर पटेल के खाते में 1 विकेट आया। कुलदीप यादव ने 36 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल की। मोहम्मद सिराज ने 47 रन देते हुए 2 विकेट लिए।

5 विकेट हॉल 

बुमराह ने लिया 5 विकेट हॉल 

बुमराह ने अपने टेस्ट करियर का कुल 16वां 5 विकेट हॉल लिया। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उन्होंने चौथी बार 5 या अधिक विकेट लेने में सफलता हासिल की। इस तेज गेंदबाज के टेस्ट करियर में अब 51 मैचों में 19.52 की औसत के साथ 231 विकेट हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उनके 9 मैचों में 43 विकेट हो गए हैं।