एशेज सीरीज 2025-26: तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन घोषित, गस एटकिंसन हुए बाहर 

इस समय खेली जा रही एशेज सीरीज के शुरुआती 2 टेस्ट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम हार चुकी है। अब 17 दिसंबर से बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से एडिलेड में भिड़ना है। इस मैच के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा की है, जिसमें जोश टंग को मौका मिला है, जबकि गस एटकिंसन बाहर हो गए हैं। आइए टीम पर एक नजर डालते हैं।

टंग टंग ने अब तक खेले हैं 6 टेस्ट टंग आखिरी बार टेस्ट में भारत के खिलाफ अपनी घरेलू सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अब तक 6 टेस्ट की 12 पारियों में 30.0 की औसत के साथ कुल 31 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 66 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा है। अपने प्रथम श्रेणी करियर में उन्होंने 62 मैच खेले हैं, जिसमें 26.17 की औसत के साथ 231 विकेट अपने नाम किए हैं।

एडिलेड एडिलेड के मैदान पर इंग्लैंड का प्रदर्शन क्रिकइंफो के अनुसार, इंग्लैंड ने 1884 से एडिलेड ओवल में कुल 33 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 9 जीते हैं और 19 हारे हैं, जबकि 5 मैच ड्रॉ रहे हैं। दिलचस्प रूप से इंग्लैंड ने आखिरी बार यहां दिसंबर 2010 में टेस्ट जीता था। यह 21वीं सदी में इस मैदान पर उनकी एकमात्र टेस्ट जीत है। इंग्लैंड का यहां सर्वोच्च स्कोर 620 रन और न्यूनतम स्कोर 124 रन है।

प्रदर्शन एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन? ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड के मैदान पर कुल 83 मैच खेले, जिसमें से 46 में उन्होंने जीत दर्ज की और 18 में शिकस्त का सामना किया। इस बीच 18 टेस्ट ड्रॉ पर भी समाप्त हुए। कंगारू टीम का एडिलेड में सर्वोच्च टीम स्कोर 674 रन रहा है, जबकि न्यूनतम स्कोर 82 रन है। इस मैदान पर सर्वोच्च पारी खेलने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर (335*) के नाम पर दर्ज है।