रोहित शर्मा बेंगलुरु में आज देंगे फिटनेस टेस्ट, विराट कोहली की उपलब्धता अस्पष्ट

खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट में शामिल होंगे ये खिलाड़ी BCCI के साथ खिलाड़ियों के अनुबंध के अनुसार सभी खिलाड़ियों के लिए यह टेस्ट अनिवार्य है। रोहित के अलावा, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर जैसे अन्य क्रिकेटर भी यो-यो टेस्ट देंगे। रोहित मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद पहली फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे। भारत के टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पहले ही फिटनेस टेस्ट दे चुके हैं, ये एशिया कप में हिस्सा लेंगे।

प्रशिक्षण अभिषेक नायर के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं रोहित रोहित इंग्लैंड से लौटने के बाद से भारतीय टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। टी-20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वह वनडे प्रारूप के लिए उपलब्ध हैं। इस साल की शुरुआत में उन्होंने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी दिलाया था। बता दें कि फिटनेस टेस्ट में यो-यो के साथ हड्डियों के घनत्व की जांच के लिए डेक्सा स्कैन और रक्त जांच भी की जाएगी। यह काफी अहम है।

टेस्ट रोहित को देना पड़ सकता है ब्रोंको टेस्ट इस बीच, रोहित को ब्रोंको टेस्ट भी देना पड़ सकता है, जो नवनियुक्त स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स द्वारा शुरू किया गया एक रग्बी-केंद्रित फिटनेस टेस्ट है। यह धीरज-आधारित मूल्यांकन BCCI की रणनीति का हिस्सा है ताकि खिलाड़ियों को आगामी अंतरराष्ट्रीय दौरों के लिए फिट और तैयार रखा जा सके। भारतीय टीम के लिए रोहित के अगले दौरे की बात करें तो वह अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में खेल सकते हैं।

बयान BCCI अधिकारी ने क्या दिया बयान? BCCI के एक अधिकारी ने फिटनेस टेस्ट के बारे में बात करते हुए इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "सभी खिलाड़ियों को प्री-सीजन फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। यह अनुबंध के अनुसार अनिवार्य है। ये टेस्ट COE को यह समझने में मदद करते हैं कि खिलाड़ियों को किन क्षेत्रों में काम करना है या कहां कमी है। चूंकि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद एक लंबा ब्रेक था, इसलिए खिलाड़ियों को घर पर ही अभ्यास के कुछ सेट दिए गए थे।"