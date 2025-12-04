सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के नॉकआउट मैचों में खेल सकते हैं रोहित शर्मा

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा इस समय दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे हैं। 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच 6 दिसंबर को खेला जाना है। इस बीच खबर है कि रोहित वनडे सीरीज के सम्पन्न होने के ठीक बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की ओर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट रोहित ने घरेलू टी-20 मैच खेलने की जताई है इच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सूत्र के हवाले से लिखा, "रोहित ने मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट में मुंबई के लिए खेलने की इच्छा व्यक्त की है।" इस साल की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट में भाग लेना अनिवार्य कर दिया था। बता दें कि रोहित टी-20 अंतरराष्ट्रीय से पहले ही संन्यास ले चुके हैं।

मुंबई मुंबई ने जीते हुए हैं अपने शुरुआती 4 मैच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट मैच 12 दिसंबर से खेले जाने हैं। वहीं मुंबई की टीम की बात करें तो शार्दुल ठाकुर की कप्तानी वाली टीम ने ग्रुप स्टेज के अपने शुरुआती 4 मैच जीते हैं। अभी मुंबई को केरल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने बचे हुए ग्रुप मैच खेलने हैं। फिलहाल अपने ग्रुप-A में शीर्ष पर मौजूद मुंबई की टीम के नॉकआउट में पहुंचने की प्रबल संभावना है।

आंकड़े बेमिसाल रहा है रोहित का टी-20 करियर रोहित ने अब तक 463 टी-20 मैचों में 30.85 की औसत के साथ 12,248 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 121* रन के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ 8 शतक और 82 अर्धशतक जमाए हैं। बड़े शॉट के लिए पहचाने जाने वाले रोहित ने 1,110 चौके और 547 छक्के लगाए हैं। वह विराट कोहली (13,543) के बाद टी-20 क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

