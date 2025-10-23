रोहित शर्मा ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने 

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में कमाल के हैं रोहित के आंकड़े ऑस्ट्रेलिया में रोहित ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2008 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 32 मुकाबले खेले हैं और 52 से ज्यादा की औसत के साथ 1,409 रन बनाने में सफल रहे हैं। रहित के बल्ले से 5 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। इस खिलाड़ी का ऑस्ट्रेलिया में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 171* रन रहा है। भारत (4,867) और इंग्लैंड (1,428) के बाद रोहित ने सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ही बनाए हैं।

रिकॉर्ड रोहित से पहले इन खिलाड़ियों ने किया है कारनामा ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1,000 वनडे रन पूरे करने वाले बल्लेबाजों की सूची में रोहित दुनिया के 5वें बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले यह कारनामा वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज विवियन रिचर्ड्स और डेसमंड हेन्स के अलावा श्रीलंका क्रिकेट टीम के कुमार संगाकारा और महेला जयवर्धने ने किया था। रोहित सीरीज के पहले वनडे में कुछ खास नहीं कर पाए थे। वह 14 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे।

पारी दूसरे वनडे मुकाबले में ऐसी रही रोहित की पारी रोहित ने दूसरे वनडे मैच में 97 गेंदों का सामना किया और 73 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें स्टार्क ने जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट कराया। रोहित के बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 75.26 की रही। ये उनके वनडे करियर का 59वां अर्धशतक रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी के बल्ले से 10वां अर्धशतक निकला। सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित ने वनडे क्रिकेट में 76वीं बार 50+ का स्कोर बनाया।

सलामी ये रिकॉर्ड्स भी किए रोहित ने अपने नाम रोहित ने एशिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। जिन्होंने SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में वनडे क्रिकेट में 150 छक्के पूरे किए हैं। रोहित ने वनडे में 10वीं बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 50+ का स्कोर बनाया है। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ने 11-11 बार ये कारनामा किया है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 48 मुकाबले खेले हैं और 56.54 की औसत से 2,488 रन बनाने में सफल रहे हैं।