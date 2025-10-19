रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए अपने 500 मैच, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े 

रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए अपने 500 मैच, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले पर्थ वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, पूर्व भारतीय कप्तान ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 500वां मैच खेला। हालांकि, वह इस अहम मैच में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके और सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
सूची
इस विशेष सूची में शामिल हुए रोहित
रोहित अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले विश्व के कुल 11वें खिलाड़ी बने हैं। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो वह इस आंकड़े को छूने वाले 5वें खिलाड़ी बने हैं। बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों में रोहित केवल सचिन तेंदुलकर (664), विराट कोहली (551), महेंद्र सिंह धोनी (535) और राहुल द्रविड़ (504) से पीछे हैं। बता दें कि रोहित ने 2007 में अपने करियर की शुरुआत की थी।
रन
20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने के करीब हैं रोहित
टेस्ट और टी-20 प्रारूप से संन्यास ले चुके रोहित ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 533 पारियों में 42.11 की औसत के साथ 19,708 रन बनाए हैं। वह 292 रन और बनाते ही 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे कर लेंगे। बता दें कि अब तक तेंदुलकर (34,357), कोहली (27,599) और द्रविड़ (24,208) ही ये आंकड़ा छूने वाले भारतीय हैं। विश्व क्रिकेट में कुल 13 बल्लेबाज ये आंकड़ा पार कर चुके हैं।
शतक
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 49 शतक जड़ चुके हैं रोहित
रोहित ने सभी प्रारूप को मिलाकर कुल 49 शतक लगाए हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संयुक्त रूप से 10वें सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने भी 49 ही शतक लगाए हुए हैं। भारतीय बल्लेबाजों में उनसे ज्यादा शतक तेंदुलकर (100), और कोहली (82) ने लगाए हुए हैं। दिलचस्प रूप से रोहित वनडे प्रारूप में 3 दोहरे शतक लगाने का कारनामा कर चुके हैं।
रिकॉर्ड
एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान रहे हैं रोहित
रोहित ने भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए 2023 में कुल 80 छक्के (सभी प्रारूप को मिलाकर) लगाए थे। उन्होंने 2023 में सभी प्रारूपों को मिलाकर 35 मैचों की 39 पारियों में 48.64 की औसत के साथ 1,800 रन बनाए थे। वनडे विश्व कप 2023 में उनके बल्ले से 31 छक्के निकले थे। उनकी कप्तानी में टीम उपविजेता रही थी। दिलचस्प रूप से रोहित ने 2023 में कोई भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला था।