ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पहले वनडे में टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, नितीश रेड्डी को मौका 

रेड्डी ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 22 मैचों की 15 पारियों में 36.63 की औसत के साथ 403 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 14 विकेट लिए हैं। वह भारत से 9 टेस्ट और 4 टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं।

हेड-टू-हेड

वनडे में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी

वनडे प्रारूप में दोनों के बीच कुल 152 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 84 में ऑस्ट्रेलिया और 58 में भारत को जीत मिली है। भारत में खेले गए 72 मुकाबलों में 34 में ऑस्ट्रेलिया और 33 में भारतीय टीम को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 54 मुकाबलों में 38 में कंगारू और 14 में भारत को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 26 मैचों में से 11 में भारत और 12 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है।