ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पहले वनडे में टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, नितीश रेड्डी को मौका
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम सीरीज के पहले वनडे में आमने-सामने हैं। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम में नितीश रेड्डी को मौका मिला है। वह अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं। वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली भी एक अंतराल के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेल रहे हैं। आइए मैच से जुड़ी अहम जानकारी पर नजर डालते हैं।
टीमें
ऐसी हैं दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, और अर्शदीप सिंह। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, और जोश हेजलवुड
जानकारी
रेड्डी ने खेले हैं 22 लिस्ट-A मैच
रेड्डी ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 22 मैचों की 15 पारियों में 36.63 की औसत के साथ 403 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 14 विकेट लिए हैं। वह भारत से 9 टेस्ट और 4 टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं।
हेड-टू-हेड
वनडे में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी
वनडे प्रारूप में दोनों के बीच कुल 152 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 84 में ऑस्ट्रेलिया और 58 में भारत को जीत मिली है। भारत में खेले गए 72 मुकाबलों में 34 में ऑस्ट्रेलिया और 33 में भारतीय टीम को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 54 मुकाबलों में 38 में कंगारू और 14 में भारत को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 26 मैचों में से 11 में भारत और 12 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है।