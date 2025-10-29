रोहित शर्मा बने दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज, हासिल की ये उपलब्धि

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने आज (29 अक्टूबर) दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने वर्त्तमान भारतीय कप्तान शुभमन गिल को हटाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। रोहित ने हाल में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और एक शतक भी लगाया था। इसके बाद उन्हें रैंकिंग में 2 पायदान का फायदा हुआ है।

उपलब्धि नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बनने वाले भारत के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर 38 साल और 182 दिन की उम्र में रोहित ने 2 पायदान की छलांग लगाकर अपने करियर में पहली बार ICC वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। इसी के साथ वे वनडे में नंबर-1 बल्लेबाज बनने वाले भारत के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और गिल के बाद दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बनने वाले रोहित पांचवें भारतीय खिलाड़ी हैं।

आंकड़े ऑस्ट्रेलिया में कैसा रहा रोहित का प्रदर्शन? रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में केवल 8 रन बना पाए थे। इसके बाद एडिलेड ओवल में दूसरे वनडे में उन्होंने 97 गेंदों पर 73 रन बनाए और 25 अक्टूबर को तीसरे मैच में 125 गेंदों पर 121 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब भी मिला था। रैंकिंग में पिछले हफ्ते रोहित के 745 रेटिंग अंक थे, फिर उनकी दो बड़ी पारियों की बदौलत उनके रेटिंग अंक 781 हो गए हैं।

रैंकिंग गिल को हुआ नुकसान गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों में केवल 10, 9 और 24 रन ही बना पाए थे। इससे रैंकिंग में अब वे पहले से तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान हैं। विराट कोहली ने तीसरे वनडे में 74 रन बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद वह एक स्थान नीचे खिसककर छठे स्थान पर आ गए हैं। श्रेयस अय्यर 10वें स्थान से से 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं।