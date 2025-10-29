LOADING...
न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को हराया, सीरीज में हासिल की 2-0 की अजय बढ़त
लेखन Manoj Panchal
Oct 29, 2025
12:33 pm
क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ 3 मैचों की सरीज में कीवी टीम ने 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने मात्र 175 का स्कोर बनाया था। जवाब में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

पहली पारी

कैसा रही इंग्लैंड की पारी?

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जो सही साबित हुआ। इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। टीम 36 ओवर में 175 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक रन (42) जेमी ओवरटन ने बनाए, वहीं पहले वनडे में शतक लगाने वाले कप्तान हैरी ब्रूक ने 34 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने 4 विकेट लिए।

दूसरी पारी 

न्यूजीलैंड ने आसानी से जीता मैच

इंग्लैंड से मिले 176 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 33.1 ओवर में हासिल कर लिया। पहले ओवर में विल यंग का विकेट खोने के बाद सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने 54 रन की पारी खेली, वहीं डेरिल मिचेल ने 56* रन बनाए। अंत में कप्तान मिचेल सैंटनर ने ताबड़तोड़ 17 गेंद में 34 रन की पारी खेली। जोफ्रे आर्चर ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 10 ओवर में 4 मेडन सहित 23 रन देकर 3 विकेट लिए।

गेंदबाजी 

टिकनर की शानदार वापसी

टिकनर ने करीब 2 साल से भी ज्यादा समय के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार वापसी की है। मैच में उन्होंने जो रूट (25) को आउट करने के बाद पुछल्ले बल्लेबाजों का सफाया कर दिया। इस कीवी तेज गेंदबाज ने 8 ओवरों में एक मेडन सहित 34 रन देकर 4 विकेट लिए। ये उनका वनडे में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मई 2023 के बाद अपना पहला मैच खेले टिकनर ने 14 मैचों में 20 विकेट लिए हैं।

रिकार्ड्स 

मैच में बने ये रिकार्ड्स 

न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी द्विपक्षीय वनडे सीरीज 2013 में (विदेश में) जीती थी। 2008 के बाद से यह घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ उनकी पहली द्विपक्षीय सीरीज जीत है। आर्चर के आज के 4 मेडन ओवर 2008 के बाद किसी भी इंग्लैंड के गेंदबाज द्वारा वनडे में डाले गए दूसरे सबसे ज्यादा मेडन ओवर हैं। क्रिस वोक्स (4/18) ने 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 5 मेडन ओवर डाले थे।