न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को हराया, सीरीज में हासिल की 2-0 की अजय बढ़त

पहली पारी कैसा रही इंग्लैंड की पारी? न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जो सही साबित हुआ। इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। टीम 36 ओवर में 175 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक रन (42) जेमी ओवरटन ने बनाए, वहीं पहले वनडे में शतक लगाने वाले कप्तान हैरी ब्रूक ने 34 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने 4 विकेट लिए।

दूसरी पारी न्यूजीलैंड ने आसानी से जीता मैच इंग्लैंड से मिले 176 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 33.1 ओवर में हासिल कर लिया। पहले ओवर में विल यंग का विकेट खोने के बाद सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने 54 रन की पारी खेली, वहीं डेरिल मिचेल ने 56* रन बनाए। अंत में कप्तान मिचेल सैंटनर ने ताबड़तोड़ 17 गेंद में 34 रन की पारी खेली। जोफ्रे आर्चर ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 10 ओवर में 4 मेडन सहित 23 रन देकर 3 विकेट लिए।

गेंदबाजी टिकनर की शानदार वापसी टिकनर ने करीब 2 साल से भी ज्यादा समय के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार वापसी की है। मैच में उन्होंने जो रूट (25) को आउट करने के बाद पुछल्ले बल्लेबाजों का सफाया कर दिया। इस कीवी तेज गेंदबाज ने 8 ओवरों में एक मेडन सहित 34 रन देकर 4 विकेट लिए। ये उनका वनडे में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मई 2023 के बाद अपना पहला मैच खेले टिकनर ने 14 मैचों में 20 विकेट लिए हैं।