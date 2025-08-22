LOADING...
सचिन तेंदुलकर भी इस सूची का हिस्सा हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टेस्ट क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने सबसे तेज पूरे किए 10,000 रन, शीर्ष पर हैं 3 बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट का इतिहास कई बल्लेबाजों के अद्भुत रिकॉर्ड्स से भरा पड़ा है। इसमें सबसे खास वह मुकाम है जिसे हर खिलाड़ी छूने का सपना देखता है। वह है 10,000 रन का आंकड़ा। इस मील के पत्थर तक पहुंचना धैर्य, तकनीक और निरंतरता की मांग करता है। इसे सबसे तेजी से पूरा करना किसी भी बल्लेबाज को अमर बना देता है। ऐसे में आइए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1

ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और कुमार संगाकारा (195 पारियां) 

पहले स्थान पर 3 दिग्गज हैं। ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और कुमार संगाकारा ने 10,000 टेस्ट रन पूरे करने के लिए 195 पारियां लीं थीं। लारा ने 111वें टेस्ट में, तेंदुलकर ने 122वें टेस्ट में और संगाकारा ने 115वें टेस्ट में ये कारनामा किया था। लारा ने 13 साल और 250 दिन में 10,000 रन पूरे किए थे। तेंदुलकर ने 15 साल और 121 दिन लिए थे। संगाकारा ने 12 साल और 159 दिन में ये उपलब्धि हासिल की थी।

#2

रिकी पोंटिग (196 पारियां) 

दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिग हैं। उन्होंने साल 2008 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 10,000 टेस्ट रन पूरे किए थे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें 118 मैचों की 196 पारियां खेलनी पड़ीं थी। पोंटिग ने अपना पहला टेस्ट मुकाबला साल 1995 में खेला था और उन्हें 10,000 रन पूरे करने में 12 साल और 174 दिन का समय लगा। उस मैच में उन्होंने 65 और 38 रन के स्कोर बनाए थे।

#3

स्टीव स्मिथ (205 पारियां) 

इस सूची में तीसरे स्थान पर कंगारू टीम के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ हैं। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2025 में अपने 10,000 रन पूरे किए थे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने 14 साल और 200 दिन का समय लिया था। स्मिथ ने 155 टेस्ट मैचों की 205 पारियों में 10,000 रन पूरे किए थे। उन्होंने उस मुकाबले की पहली पारी में 251 गेंदों का सामना करते हुए 141 रन बनाए थे।

#4

राहुल द्रविड़ (206 पारियां) 

भारतीय टीम के एक और पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने अपना पहला मुकाबला 1996 में खेला था और 11 साल 280 दिन के बाद साल 2008 में 10,000 रन पूरे किए थे। उनको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 120 मैचों की 206 पारियां लगी थी। द्रविड़ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया था। उस मैच की पहली पारी में द्रविड़ ने 291 गेंदों का सामना करते हुए 111 रन बनाए थे।