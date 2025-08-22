टेस्ट क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने सबसे तेज पूरे किए 10,000 रन, शीर्ष पर हैं 3 बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट का इतिहास कई बल्लेबाजों के अद्भुत रिकॉर्ड्स से भरा पड़ा है। इसमें सबसे खास वह मुकाम है जिसे हर खिलाड़ी छूने का सपना देखता है। वह है 10,000 रन का आंकड़ा। इस मील के पत्थर तक पहुंचना धैर्य, तकनीक और निरंतरता की मांग करता है। इसे सबसे तेजी से पूरा करना किसी भी बल्लेबाज को अमर बना देता है। ऐसे में आइए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और कुमार संगाकारा (195 पारियां) पहले स्थान पर 3 दिग्गज हैं। ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और कुमार संगाकारा ने 10,000 टेस्ट रन पूरे करने के लिए 195 पारियां लीं थीं। लारा ने 111वें टेस्ट में, तेंदुलकर ने 122वें टेस्ट में और संगाकारा ने 115वें टेस्ट में ये कारनामा किया था। लारा ने 13 साल और 250 दिन में 10,000 रन पूरे किए थे। तेंदुलकर ने 15 साल और 121 दिन लिए थे। संगाकारा ने 12 साल और 159 दिन में ये उपलब्धि हासिल की थी।

#2 रिकी पोंटिग (196 पारियां) दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिग हैं। उन्होंने साल 2008 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 10,000 टेस्ट रन पूरे किए थे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें 118 मैचों की 196 पारियां खेलनी पड़ीं थी। पोंटिग ने अपना पहला टेस्ट मुकाबला साल 1995 में खेला था और उन्हें 10,000 रन पूरे करने में 12 साल और 174 दिन का समय लगा। उस मैच में उन्होंने 65 और 38 रन के स्कोर बनाए थे।

#3 स्टीव स्मिथ (205 पारियां) इस सूची में तीसरे स्थान पर कंगारू टीम के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ हैं। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2025 में अपने 10,000 रन पूरे किए थे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने 14 साल और 200 दिन का समय लिया था। स्मिथ ने 155 टेस्ट मैचों की 205 पारियों में 10,000 रन पूरे किए थे। उन्होंने उस मुकाबले की पहली पारी में 251 गेंदों का सामना करते हुए 141 रन बनाए थे।