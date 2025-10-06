रणजी ट्रॉफी 2025-26 के जरिए क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे ऋषभ पंत- रिपोर्ट 

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के कारण फिलहाल टेस्ट टीम से बाहर चल रहे हैं। वह इंग्लैंड दौरे पर खेली गई एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज में चोटिल हुए थे। अब ऐसी खबर है कि वह रणजी ट्रॉफी के जरिए खेल के मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 के एलीट ग्रुप के मैच 15 अक्टूबर से खेले जाने हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट BCCI की मंजूरी पर निर्भर करेगी पंत की वापसी टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस हफ्ते उनकी रिकवरी का आकलन करेगा और 10 अक्टूबर तक उन्हें मंजूरी मिल सकती है। अगर उन्हें मंजूरी मिल जाती है, तो वह 25 अक्टूबर से दिल्ली के लिए खेल सकते हैं। खबर के मुताबिक, पंत ने DDCA के अध्यक्ष रोहन जेटली को रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलने की अपनी इच्छा से अवगत कराया है। पंत की वापसी फिटनेस और बोर्ड की मंजूरी पर निर्भर करेगी।

कप्तानी दिल्ली की कप्तानी कर सकते हैं पंत DDCA अधिकारी ने कहा, "पंत ने अभी तक कोई तारीख तय नहीं की है कि वह दिल्ली कैंप से कब जुड़ सकते हैं। उन्होंने COE से मंजूरी मिलने का इंतजार करने को कहा है। 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी के पहले दौर के मैच में खेलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर वह उपलब्ध होते हैं, तो उनके टीम की कप्तानी करने की पूरी संभावना है।"

प्रदर्शन इंग्लैंड दौरे पर खूब चला था पंत का प्रदर्शन पंत ने इंग्लैंड दौरे पर 4 टेस्ट की 7 पारियों में 68.42 की उम्दा औसत के साथ 479 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने सीरीज के पहले लीड्स टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने का कारनामा किया था। इसके बाद उन्होंने लॉर्ड्स, एजबेस्टन और मैनचेस्टर टेस्ट में 1-1 अर्धशतक लगाए थे। पंत ने इस सीरीज में 17 छक्के और 49 चौके भी लगाए थे।