वनडे विश्व कप 2025: सोफी डिवाइन लगातार दूसरे शतक से चूकी, जानिए उनके आंकड़े 

वनडे विश्व कप 2025 में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा है। वह दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में 85 रन बनाकर आउट हुई और इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरे शतक से चूक गई। बता दें कि उन्होंने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 112 रन बनाए थे। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही डिवाइन की पारी होल्कर स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने जब 44 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब डिवाइन क्रीज पर आई। उन्होंने प्रोटियाज गेंदबाजों के खिलाफ आकर्षक शॉट लगाए और 66 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 98 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 85 रन बनाए। यह उनके वनडे करियर का कुल 17वां अर्धशतक रहा। उनकी पारी के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम पहले खेलते हुए 231 रन पर सिमट गई।

आंकड़े विश्व कप में कैसा रहा है डिवाइन का प्रदर्शन? क्रिकइंफो के अनुसार, यह विश्व कप में डिवाइन का कुल छठा 50+ रन का स्कोर (3 शतक, और 3 ही अर्धशतक) साबित हुआ। बता दें कि विश्व कप में उन्होंने अब तक 27 मैच खेले हैं, जिसकी 24 पारियों में 37.65 की औसत से 866 रन बनाए हैं। वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में न्यूजीलैंड की ओर से तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज हैं।

अंतरराष्ट्रीय डिवाइन ने पूरे किए अपने 300 अंतरराष्ट्रीय मैच डिवाइन अपने 300वें अंतरराष्ट्रीय मैच में हिस्सा ले रही हैं। वह 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व की 7वीं महिला खिलाड़ी बनीं हैं। उनसे पहले सूजी बेट्स, हरमनप्रीत कौर, एलिस पेरी, मिताली राज, चार्लोट एडवर्ड्स, और डैनी व्याट-हॉज ये आंकड़ा छू चुकी हैं। दिलचस्प रूप से डिवाइन ने कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। उन्होंने 154 वनडे और 146 टी-20 मैचों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया है।