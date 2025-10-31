ऋषभ पंत की हुई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी, दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ बनाए 17 रन
क्या है खबर?
स्टार भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी हो गई है, लेकिन निराशाजनक रही। दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ भारत-A की ओर से खेलते हुए वह पहली पारी में सिर्फ 17 रन पर बनाकर आउट हो गए। यह मैच बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर खेला जा रहा है। इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान पैर में फ्रैक्चर होने के बाद से यह पंत का यह पहला मैच है।
बल्लेबाजी
कैसी रही पंत की पारी?
भारत-A टीम की कप्तानी कर रहे पंत 41वें ओवर में तेज गेंदबाज ओकुले सेले की गेंद पर फाइन लेग पर टॉप एज लगाकर आउट हो गए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके लगाए। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका-A ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 309/10 का स्कोर बनाया था। पंत मैच में 5वें नंबर पर उतरे और कुछ बेहतरीन शॉट खेले। हालाँकि, वह अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए।
परेशानी
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रहे पंत
पंत अपनी चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर भारत की हालिया 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाए थे। वह ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा सीमित ओवरों की सीरीज में भी जगह नहीं बना पाए। पंत ने 74 प्रथम श्रेणी मैचों में 46 की औसत से 5,382 रन बनाए हैं। इसमें 13 शतकों सहित 40 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने भारत के लिए 44.50 की औसत से 3,427 रन बनाए हैं। उनके 8 शतक शामिल है।