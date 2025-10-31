ऋषभ पंत की हुई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी, दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ बनाए 17 रन

ऋषभ पंत की हुई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी

लेखन भारत शर्मा 03:53 pm Oct 31, 202503:53 pm

स्टार भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी हो गई है, लेकिन निराशाजनक रही। दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ भारत-A की ओर से खेलते हुए वह पहली पारी में सिर्फ 17 रन पर बनाकर आउट हो गए। यह मैच बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर खेला जा रहा है। इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान पैर में फ्रैक्चर होने के बाद से यह पंत का यह पहला मैच है।