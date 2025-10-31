टी-20 अंतरराष्ट्रीय: हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, जानिए आंकड़े 

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में जोश हेजलवुड ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने ये विकेट पॉवरप्ले के दौरान ही अपने नाम कर लिए। इसी के साथ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में वह संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने मिचेल स्टार्क (79 विकेट) की बराबरी की है। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

गेंदबाजी ऐसी रही हेजलवुड की गेंदबाजी हेजलवुड ने 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 3.20 की रही। इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम को शुरुआती झटके दिए। उन्होंने शुभमन गिल (5), सूर्यकुमार यादव (1) और तिलक वर्मा (0) को अपना शिकार बनाया। उनकी शानदार गेंदबाजी के ही कारण भारतीय टीम के 5 बल्लेबाज सिर्फ 49 रन पर पवेलियन में थे। हेजलवुड इस समय कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं।

रिकॉर्ड इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कंगारू टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट एडम जैम्पा ने लिए हैं। इस गेंदबाज ने 106 मैचों की 104 पारियों में 21.38 की औसत से 131 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.33 की रही है। हेजलवुड ने 60 मुकाबलों की 59 पारियों में 21.24 की औसत से 79 विकेट झटके हैं। स्टार्क ने 65 मुकाबलों में 23.81 की औसत से 79 विकेट लिए हैं। पैट कमिंस 66 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

भारत भारत के खिलाफ हेजलवुड का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन हेजलवुड ने भारत के खिलाफ पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2016 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ 8 मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 32.28 की औसत से 7 विकेट लेने में सफल रहे हैं। हेजलवुड का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन (3/13) इसी मुकाबले में आया है। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट (15) श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ लिए हैं।