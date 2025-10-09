रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से मिली फिरौती की धमकी, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा

रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से मिली फिरौती की धमकी, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह से फिरौती की मांग की गई थी, और इस मामले में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की एक रिपोर्ट के अनुसार, रिंकू की प्रचार टीम को फरवरी और अप्रैल 2025 के बीच 3 अलग-अलग फिरौती की मांगें मिलीं, जिनमें से प्रत्येक में 5 करोड़ रुपये की माँग की गई थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
अंडरवर्ल्ड गिरोह ने रिंकू से मांगी रंगदारी
समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, रिंकू को कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड गिरोह से जुड़े लोगों द्वारा फिरौती की धमकियां दी गई। अंडरवर्ल्ड गिरोहों को देखते हुए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, जिसके परिणामस्वरूप मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवीद को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी शुरुआत में वेस्टइंडीज में छिपे हुए थे और 1 अगस्त को उन्हें भारत को सौंपा गया। उनके प्रत्यर्पण के बाद मुंबई पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की है।
रिपोर्ट
बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से भी मांगी गई थी फिरौती
IANS ने मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले से स्पष्ट किया कि इससे पहले बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को 10 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी मिली थी। उन्हें ये धमकी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद 19-21 अप्रैल को मिली थी। इस मामले में इंटरपोल की मदद से दिलशाद और नवीद को वेस्टइंडीज से गिरफ्तार किया गया। इसी मामले के तार रिंकू के मामले से भी जुड़े।
एशिया कप
एशिया कप फाइनल में रिंकू के बल्ले से निकला था विजयी रन
रिंकू हाल ही में एशिया कप 2025 के फाइनल में खेले थे। पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मैच में जब भारत को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 1 रन की दरकार थी, तब रिंकू ने हारिस रऊफ की गेंद पर चौका लगाते हुए मैच समाप्त किया था। दिलचस्प रूप से UAE में खेले गए एशिया कप टी-20 के सभी मैचों में रिंकू बेंच पर थे और आखिरी में सिर्फ फाइनल में उन्हें खेलने का मौका मिला था।
करियर
भारत से वनडे और टी-20 खेल चुके हैं रिंकू
रिंकू ने भारतीय टीम से अब तक 2 वनडे और 34 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 2 वनडे पारियों में कुल 55 रन बनाए हैं। आम तौर पर मैच फिनिशर की भूमिका में खेलने वाले रिंकू ने 25 टी-20 पारियों में 42.30 की औसत और 161.76 की स्ट्राइक रेट के साथ 550 रन बनाए हैं। उन्होंने 69* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 अर्धशतक भी लगाए हैं।