क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने पहले अरबपति फुटबॉल खिलाड़ी, लियोनल मेसी से कितने ज्यादा अमीर?

संपत्ति

दुनिया का सबसे महंगा अनुबंध

रोनाल्डो ने दिसंबर 2022 में इंग्लैंड का मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब छोड़ने के बाद फ्री एजेंट के रूप में सऊदी प्रो लीग के क्लब अल नासर के साथ अनुबंध किया था। इसे दुनिया का सबसे महंगा करीब 1,892 करोड़ रुपये का अनुबंध बताया जाता है। इसके बाद जून 2025 में उन्होंने 2 साल का कार्य आगे बढ़ाया, जो करीब 3,340 करोड़ रुपये (कर मुक्त) का अनुबंध है। यह अनुबंध 2027 तक है।