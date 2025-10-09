क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने पहले अरबपति फुटबॉल खिलाड़ी, लियोनल मेसी से कितने ज्यादा अमीर?

क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने पहले अरबपति फुटबॉल खिलाड़ी, लियोनल मेसी से कितने ज्यादा अमीर?
क्या है खबर?
पुर्तगाल के फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल में सबसे अमीर खिलाड़ी होने का खिताब प्राप्त कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, रोनाल्डो इस साल की शुरूआत में सऊदी अरब के अल नासर के साथ अनुबंध करने के बाद फुटबॉल के पहले अरबपति खिलाड़ी बन गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, रोनाल्डो की कुल संपत्ति 1.4 अरब डॉलर (करीब 12,400 करोड़ रुपये) हो गई है।
संपत्ति
दुनिया का सबसे महंगा अनुबंध
रोनाल्डो ने दिसंबर 2022 में इंग्लैंड का मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब छोड़ने के बाद फ्री एजेंट के रूप में सऊदी प्रो लीग के क्लब अल नासर के साथ अनुबंध किया था। इसे दुनिया का सबसे महंगा करीब 1,892 करोड़ रुपये का अनुबंध बताया जाता है। इसके बाद जून 2025 में उन्होंने 2 साल का कार्य आगे बढ़ाया, जो करीब 3,340 करोड़ रुपये (कर मुक्त) का अनुबंध है। यह अनुबंध 2027 तक है।
तुलना
लियोनल मेसी की कितनी है संपत्ति?
रोनाल्डो ने पिछले 12 महीनों में लगभग 2,300 करोड़ रुपये कमाए हैं। अब रोनाल्डो बास्केटबॉल के दिग्गज माइकल जॉर्डन, मैजिक जॉनसन और लेब्रोन जेम्स, गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स और टेनिस दिग्गज रोजर फेडरर की अरबपति खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। अर्जेंटीना के की दिग्गज फूटबाल खिलाड़ी लियोनल मेसी की बात करें तो उनकी कुल अनुमानित संपत्ति लगभग 60 करोड़ डॉलर (लगभग 5,300 करोड़ रुपये) बताई जाती है।