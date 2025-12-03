LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / द हंड्रेड 2026 में 'MI लंदन' नाम से खेलेगी टीम, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डील की पूरी
द हंड्रेड 2026 में 'MI लंदन' नाम से खेलेगी टीम, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डील की पूरी
'MI लंदन' नाम से खेलेगी टीम

द हंड्रेड 2026 में 'MI लंदन' नाम से खेलेगी टीम, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डील की पूरी

लेखन अंकित पसबोला
Dec 03, 2025
11:26 pm
क्या है खबर?

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंग्लैंड की 'द हंड्रेड' लीग की ओवल इनविंसिबल्स फ्रेंचाइजी के साथ साझेदारी डील पूरी कर ली है। इस डील के तहत, ये फ्रेंचाइजी 2026 सीजन से 'MI लंदन' (मुंबई इंडियंस लंदन) के नाम से जानी जाएगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के अनुसार, लीग की सभी 8 टीमों के लिए अब निवेश साझेदारियां तय हो चुकी हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

हिस्सेदारी 

रिलायंस के पास है 49 प्रतिशत हिस्सेदारी 

रिलायंस ने ओवल इनविंसिबल्स में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है और बाकी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी सरे काउंटी क्रिकेट क्लब के पास रहेगी। वहीं, केन एंड एरेस ने ट्रेंट रॉकेट्स में अपना इन्वेस्टमेंट फाइनल कर लिया है। बता दें कि रिलायंस समूह की IPL और WPL में MI की टीम हिस्सा लेती है। वहीं SA20 में MI केप टाउन, मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में MI न्यूयॉर्क और ILT20 में MI एमिरेट्स की टीमें हिस्सा लेती हैं।

ट्विटर पोस्ट

सरे क्रिकेट टीम ने किया ऐलान 

Advertisement

बयान 

द हंड्रेड को पहुंचेगा फायदा- विक्रम बनर्जी

द हंड्रेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम बनर्जी ने कहा, "अब सभी आठ डील पूरी हो जाना एक रोमांचक पल है। अब हमारे साथ दुनिया के जाने-माने पार्टनर हैं जो द हंड्रेड को अगले लेवल पर ले जाने में हमारी मदद करेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "हम पहले से ही मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य द हंड्रेड का 2026 सीजन अब तक का सबसे अच्छा बनाना है। "

Advertisement