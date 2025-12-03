द हंड्रेड 2026 में 'MI लंदन' नाम से खेलेगी टीम, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डील की पूरी

हिस्सेदारी

रिलायंस के पास है 49 प्रतिशत हिस्सेदारी

रिलायंस ने ओवल इनविंसिबल्स में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है और बाकी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी सरे काउंटी क्रिकेट क्लब के पास रहेगी। वहीं, केन एंड एरेस ने ट्रेंट रॉकेट्स में अपना इन्वेस्टमेंट फाइनल कर लिया है। बता दें कि रिलायंस समूह की IPL और WPL में MI की टीम हिस्सा लेती है। वहीं SA20 में MI केप टाउन, मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में MI न्यूयॉर्क और ILT20 में MI एमिरेट्स की टीमें हिस्सा लेती हैं।