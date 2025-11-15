IPL 2026: RCB ने लियाम लिविंगस्टोन समेत इन खिलाड़ियों को किया रिलीज, जानिए किन्हें किया रिटेन

IPL 2026: RCB ने लियाम लिविंगस्टोन समेत इन खिलाड़ियों को किया रिलीज, जानिए किन्हें किया रिटेन
क्या है खबर?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का खिताब जीतकर 18 साल से चले आ रहे ट्रॉफी जीतने के सूखे को खत्म किया था। अब टीम IPL 2026 संस्करण की तैयारी में जुट गई है। टीम ने आगामी संस्करण के लिए विराट कोहली समेत 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इसी तरह लियाम लिविंगस्टोन समेत 8 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। आइए रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।
रिटेन
RCB ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन और रिलीज
RCB ने इन खिलाड़ियों पर भरोसा जताकर किया रिटेन: रजत पाटीदार, विराट कोहली, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, सुयश शर्मा, देवदत्त पडिक्कल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख डार सलाम, जोश हेज़लवुड, टिम डेविड, अभिनंदन सिंह, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह, फिल साल्ट, जैकब बेथेल, यश दयाल। RCB ने इन खिलाड़ियों को प्रदर्शन के आधार पर किया रिलीज: लियाम लिविंगस्टोन, लुंगी एनगिडी, मयंक अग्रवाल, स्वास्तिक चिकारिया, मोहित राठी, मनोज भंडागे, टिम सीफर्ट, ब्लेसिंग मुजरबानी।
कारण
RCB ने लिविंगस्टोन को क्यों किया रिलीज?
लिविंगस्टोन पिछली मेगा नीलामी में RCB के सबसे महंगे खिलाड़ियों में थे। उन्हें 8.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि, वह पीछले संस्करण में टीम के लिए उपयोगी साबित नहीं हुए। वह 10 मैचों में 16.00 की निराशाजनक औसत से 112 रन ही बना पाए। गेंदबाजी में भी 38 की औसत से केवल दो विकेट हासिल कर पाए थे। ऐसे में टीम ने उन्हें रिलीज करने का फैसला किया। ऐसा ही रिलीज किए गए अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन था।
नीलामी
दिसंबर में होनी है बड़ी नीलामी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगातार तीसरे साल IPL की नीलामी भारत से बाहर होने वाली है और 15 या 16 दिसंबर नीलामी की संभावित तारीख है। बता दें कि पिछली 2 नीलामी सऊदी अरब के जेद्दा (2024) और दुबई (2023) में की गई थी। नीलामी से पहले सभी टीमों को खिलाड़ियों को रिटेन करने की जानकारी देनी थी और 15 दिसंबर रिटेंशन की आखिरी तारीख रखी गई थी। नीलामी के अबू धाबी में आयोजित होने की संभावना है।