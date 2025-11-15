IPL 2026 के लिए मुंबई इंडियंस ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन, ये खिलाड़ी हुए रिलीज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन के लिए मुंबई इंडियंस (MI) ने खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज कर लिया है। फ्रेंचाइजी ने ट्रेड से शेरफेन रदरफोर्ड, शार्दुल ठाकुर और मयंक मारकंडे को अपने साथ जोड़ा है। रदरफोर्ड को 2.6 करोड़ में गुजरात टाइटंस (GT) से और ठाकुर को 2 करोड़ रुपये में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से ट्रेड किया है। मयंक KKR से टीम में आए हैं। MI ने कप्तान हार्दिक पांड्या समेत कई खिलाड़ियों को बरकरार रखा है।

MI MI ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन और रिलीज MI के रिलीज किए गए खिलाड़ी: सत्यनारायण राजू, रीस टॉप्ली, केएल श्रीजिथ, कर्ण शर्मा, अर्जुन तेंदुलकर (LSG में गए), बेवोन जैकब, मुजीब उर रहमान, लियाज विलियम्स और विगनेश पुथुर। MI के लिए रिटेन किए गए खिलाड़ी: रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्ज़, रयान रिकेलटन, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, मिचेल सेंटनर, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, राज बावा, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा और अल्लाह गजनफर।

प्रदर्शन IPL 2025 में ऐसा रहा था MI का प्रदर्शन MI को IPL 2025 के पहले 5 मुकाबलों में से 4 में हार झेलनी पड़ी थी। उसके बाद टीम ने लगातार 6 मैच जीते थे। वह लीग चरण के कुल 14 मैचों में से 8 में जीत दर्ज करने में सफल रही थी। इसके बाद उसने एलिमिनेटर में GT को हराया, लेकिन क्वालीफायर-2 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। MI ने लीग चरण के अंतर में 16 अंक (+1.142) के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया था।