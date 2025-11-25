रविंद्र जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूरे किए 50 टेस्ट विकेट, जानिए आंकड़े

भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी (489/10) के जवाब में केवल 201 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी की शुरुआत भी अच्छी हुई, जिसमें ओपनर रायन रिकेल्टन (35) और एडेन मार्करम (29) ने कुल 59 रन जोड़े। हालांकि, चौथे दिन जडेजा ने जल्दी से 2 विकेट लेकर ओपनर्स को वापस भेज दिया। पहली पारी में भी इस अफ्रीकी ओपनिंग जोड़ी ने 50 से अधिक रनों की साझेदारी की थी।

इन भारतीय गेंदबाजों ने लिए हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 से अधिक विकेट

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना 11वां टेस्ट खेल रहे जडेजा ने 19 से ज्यादा की शानदार औसत से 50 विकेट पूरे किए हैं। इसमें 3 बार 5 विकेट हॉल शामिल है, जिसमें उनका बेस्ट 6/138 रहा है। अनिल कुंबले (84), जवागल श्रीनाथ (64), हरभजन सिंह (60) और रविचंद्रन अश्विन (57) अन्य भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने प्रोटियाज के खिलाफ 50 से ज्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं। हालांकि, इनमें से किसी भी गेंदबाज का औसत 20 से कम नहीं है।