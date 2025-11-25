गुहावाटी टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में सधी हुई शुरुआत, हासिल की यह खास उपलब्धि 

आंकड़े

इन खिलाड़ियों ने भी की थी दोनों पारियों में 50+ रन की साझेदारी

रिकेल्टन और मार्करम से पहले दक्षिण अफ्रीका की तीन सलामी जोड़ी यह कारनामा कर चुकी है। सबसे पहले साल 1996 में हर्सल गिब्स और गैरी कर्स्टन की सलामी जोड़ी ने मुंबई टेस्ट में यह कारनामा किया था। उसके बाद 2004 में ग्रीम स्मिथ और एंड्रयू ऑल की सलामी जोड़ी ने कानपुर टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतकीय साझेदारी की थी। इसी तरह ग्रीम स्मिथ और नील मैकेंजी की जोड़ी ने 2008 में चेन्नई टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की थी।