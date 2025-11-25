गुहावाटी टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में सधी हुई शुरुआत, हासिल की यह खास उपलब्धि
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ गुवाहाटी में जारी दूसरे टेस्ट के चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में सधी हुई शुरुआत की। टीम के सलामी बल्लेबाज रियान रिकेल्टन (35) और एडेन मार्करम (29) ने पहले विकेट के लिए 59 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। इसके साथ ही यह भारत में एक टेस्ट की दोनों पारियों में 50+ रन की साझेदारी करने वाली प्रोटियाज टीम की चौथी सलामी जोड़ी बन गई है।
आंकड़े
इन खिलाड़ियों ने भी की थी दोनों पारियों में 50+ रन की साझेदारी
रिकेल्टन और मार्करम से पहले दक्षिण अफ्रीका की तीन सलामी जोड़ी यह कारनामा कर चुकी है। सबसे पहले साल 1996 में हर्सल गिब्स और गैरी कर्स्टन की सलामी जोड़ी ने मुंबई टेस्ट में यह कारनामा किया था। उसके बाद 2004 में ग्रीम स्मिथ और एंड्रयू ऑल की सलामी जोड़ी ने कानपुर टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतकीय साझेदारी की थी। इसी तरह ग्रीम स्मिथ और नील मैकेंजी की जोड़ी ने 2008 में चेन्नई टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की थी।
बढ़त
दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में ली 288 रन की बढ़त
इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में केवल 201 रन ही बना सकी थी। इसके चलते प्रोटियाज टीम पहली पारी में 288 रन की विशाल बढ़त हासिल करने में कामयाब रही थी। यह पिछले 50 सालों में तीसरा मौका था जब भारतीय टीम अपने देश में खेलते हुए पहली पारी में 250+ रनों से पिछड़ी है।