जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे ने जड़ा 5वां टेस्ट शतक, जानिए उनके आंकड़े 
लेखन आदर्श कुमार
Aug 08, 2025
02:18 pm
क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में कीवी टीम के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने शानदार शतकीय पारी खेली है। ये उनके टेस्ट करियर का 5वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला शतक रहा। कॉनवे ने साल 2023 के बाद टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक लगाया है। उनके बल्ले से आखिरी शतक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ निकला था। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

पारी

ऐसी रही कॉनवे की पारी 

जिम्बाब्वे की पहली पारी 125 रन पर समाप्त हुई थी। जवाब में कॉनवे ने पहली गेंद से ही संभलकर खेलना शुरू किया। उन्होंने 143 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया। पहले विकेट के लिए विल यंग (74) के साथ मिलकर उन्होंने 162 रन की साझेदारी निभाई। यंग अपना शतक नहीं पूरा कर पाए और इसके बाद कॉनवे ने जैकब डफी के साथ मिलकर पारी आगे बढ़ाई। जिम्बाब्वे का कोई भी गेंदबाज कॉनवे को परेशान नहीं कर पाया।