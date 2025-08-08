जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे ने जड़ा 5वां टेस्ट शतक, जानिए उनके आंकड़े 

पारी

ऐसी रही कॉनवे की पारी

जिम्बाब्वे की पहली पारी 125 रन पर समाप्त हुई थी। जवाब में कॉनवे ने पहली गेंद से ही संभलकर खेलना शुरू किया। उन्होंने 143 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया। पहले विकेट के लिए विल यंग (74) के साथ मिलकर उन्होंने 162 रन की साझेदारी निभाई। यंग अपना शतक नहीं पूरा कर पाए और इसके बाद कॉनवे ने जैकब डफी के साथ मिलकर पारी आगे बढ़ाई। जिम्बाब्वे का कोई भी गेंदबाज कॉनवे को परेशान नहीं कर पाया।