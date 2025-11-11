रविचंद्रन अश्विन का सैमसन पर बड़ा बयान, कहा- व्यापार सौदे में नहीं मिलेगी CSK की कप्तानी

भारतीय क्रिकेट रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) की ओर से व्यापार सौदे के तहत राजस्थान रॉयल्स (RR) से संजू सैमसन को हासिल करने के प्रयासों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक सफल व्यापार सौदे के साथ सैमसन CSK की कई खामियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सीधे कप्तानी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसी तरह उन्होंने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को लेकर भी अहम बयान दिया है।

बयान अश्विन ने क्या दिया बयान? अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' में कहा, "मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन को CSK की कप्तानी मिलेगी क्योंकि यह उनका पहला साल होगा और मुझे यकीन नहीं है कि वे उन्हें तुरंत कप्तानी सौंप देंगे। हालांकि, व्यापार सौदा सफल होने पर भविष्य में वह कप्तानी का एक विकल्प जरूर होंगे।" उन्होंने कहा, "सैमसन के आने से CSK की ओपनिंग की समस्या दूर हो जाएगी। वह आयुष बदोनी के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं।"

फैसला जडेजा का व्यापार सौदा होगा बड़ा फैसला अश्विन ने कहा, "प्रशंसकों के मन में एक बात होगी कि जडेजा का CSK के प्रति लगाव कैसा है। जडेजा CSK के लिए कोई छोटे खिलाड़ी नहीं हैं। उनकी CSK के साथ भावनाएं जुड़ी हैं। हालांकि, यह जडेजा के लिए भी एक अच्छा मौका हो सकता है। RR कई युवाओं और कई कनेक्शनों पर बनी टीम है। जडेजा को बाहर करना CSK के लिए एक बड़ा फैसला है। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है।"

फायदा सैमसन को DC में जाने से हो सकता है फायदा- अश्विन अश्विन ने कहा, "सभी जानते हैं कि सैमसन RR छोड़ना चाहते हैं। अन्य फ्रेंचाइजी उनके कौशल और प्रतिभा में रुचि लेंगी। मेरे विचार से दिल्ली कैपिटल्स (DC) में सैमसन के लिए ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी का अनुबंध लगभग पूरा होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह दिल्ली के लिए सही था और विकेट भी बल्लेबाजी के लिए अच्छा था, इसलिए यह सैमसन के लिए सबसे अच्छा था। सैमसन के लिए यह सौदा सबसे ज्यादा फायदेमंद होता।"