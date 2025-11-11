रणजी ट्रॉफी 2025-26: मयंक अग्रवाल ने लगाया शतक, पूरे किए 8,500 प्रथम श्रेणी रन

पारी बेहतरीन रही अग्रवाल की पारी नासिक में खेले जा रहे मैच की तीसरी और कर्नाटक की दूसरी पारी में अग्रवाल ने अनीस केवी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। दाएं हाथ के इस अनुभवी बल्लेबाज ने महाराष्ट्र के गेंदबाजों के सामने डटकर बल्लेबाजी की और छठे विकेट के लिए अभिनव मनोहर के साथ मिलकर 92 रन जोड़े। अच्छी लय में नजर आ रहे अग्रवाल 249 गेंदों में 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से 103 रन बनाकर आउट हुए।

आंकड़े अग्रवाल ने पूरे किए 8,500 प्रथम श्रेणी रन अग्रवाल ने अब तक 118 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं, जिसमें लगभग 45 की औसत से 8,500 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान कर्नाटक के इस बल्लेबाज के बल्ले से 20 शतक के अलावा 45 अर्धशतक भी निकले हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 304 रन रहा है। उन्होंने 2013 में कर्नाटक के लिए झारखंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच से अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था।

टेस्ट करियर मयंक ने भारत से खेले हैं 21 टेस्ट मैच अग्रवाल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला मैच साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक भारत के लिए 21 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 36 पारियों में 41.33 की औसत से 1,488 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं। मयंक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 243 रन रहा है। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 2022 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।