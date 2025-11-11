रणजी ट्रॉफी 2025-26: मयंक अग्रवाल ने लगाया शतक, पूरे किए 8,500 प्रथम श्रेणी रन
क्या है खबर?
रणजी ट्रॉफी 2025-26 में कर्नाटक क्रिकेट टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल ने एलीट ग्रुप-B मुकाबले में महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के खिलाफ शतकीय पारी (103) खेली। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का कुल 20वां शतक साबित हुआ। मौजूदा रणजी सीजन में यह उनके बल्ले से निकलने वाली पहली शतकीय पारी खेली। उनकी बदौलत कर्नाटक की टीम ने मैच में अपनी स्थिति मजबूत की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
बेहतरीन रही अग्रवाल की पारी
नासिक में खेले जा रहे मैच की तीसरी और कर्नाटक की दूसरी पारी में अग्रवाल ने अनीस केवी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। दाएं हाथ के इस अनुभवी बल्लेबाज ने महाराष्ट्र के गेंदबाजों के सामने डटकर बल्लेबाजी की और छठे विकेट के लिए अभिनव मनोहर के साथ मिलकर 92 रन जोड़े। अच्छी लय में नजर आ रहे अग्रवाल 249 गेंदों में 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से 103 रन बनाकर आउट हुए।
आंकड़े
अग्रवाल ने पूरे किए 8,500 प्रथम श्रेणी रन
अग्रवाल ने अब तक 118 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं, जिसमें लगभग 45 की औसत से 8,500 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान कर्नाटक के इस बल्लेबाज के बल्ले से 20 शतक के अलावा 45 अर्धशतक भी निकले हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 304 रन रहा है। उन्होंने 2013 में कर्नाटक के लिए झारखंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच से अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था।
टेस्ट करियर
मयंक ने भारत से खेले हैं 21 टेस्ट मैच
अग्रवाल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला मैच साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक भारत के लिए 21 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 36 पारियों में 41.33 की औसत से 1,488 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं। मयंक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 243 रन रहा है। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 2022 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।
कर्नाटक
कर्नाटक ने हासिल की बढ़त
कर्नाटक ने अपनी पहली पारी में 313 रन बनाए, जिसमें अग्रवाल ने 80 रन बनाए। जवाब में महाराष्ट्र ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 300 रन बनाए। महाराष्ट्र से पृथ्वी शॉ ने सर्वाधिक 71 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर छोटी सी बढ़त बनाने वाली कर्नाटक की टीम ने अपनी दूसरी पारी में 110 ओवरों के बाद 309/8 का स्कोर बनाया। चौथे दिन के खेल के दौरान कर्नाटक की कुल बढ़त 322 रन की हुई है।