ILT20 की नीलामी में नहीं बिक सके रविचंद्रन अश्विन

प्रमुख खिलाड़ी इन प्रमुख खिलाड़ियों को भी नहीं मिला खरीदार अश्विन नीलामी में नहीं बिक पाने वाले वह अकेले बड़े नाम नहीं थे। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, और पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर को भी नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला। बता दें कि इस नीलामी में 300 से ज्यादा खिलाड़ियों के नामों पर बोली लगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को गत विजेता दुबई कैपिटल्स ने खरीदा।

करियर ऐसा रहा है अश्विन का टी-20 करियर अश्विन ने 333 टी-20 मुकाबले खेले और इसकी 329 पारियों में 26.94 की औसत से 317 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी 7.11 की रही है। उन्होंने 4 बार 4 विकेट हॉल लिए और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/8 का रहा। भारतीय टीम के लिए अश्विन ने 65 मुकाबले खेले हैं और इसकी 65 पारियों में 23.22 की औसत से 72 विकेट चटाए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिए और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/8 का रहा था।