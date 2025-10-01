ILT20 की नीलामी में नहीं बिक सके रविचंद्रन अश्विन
क्या है खबर?
पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को इंटरनेशनल लीग टी-20 (ILT20) की नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला। 39 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपना आधार मूल्य 1.2 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.06 करोड़ रुपये) रखा था, लेकिन पहले दौर में कोई बोली नहीं लगी। उन्होंने पहले ही अंतरराष्ट्रीय और भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वह बिग बैश लीग (BBL) में सिडनी थंडर के लिए खेलने के लिए तैयार हैं।
प्रमुख खिलाड़ी
इन प्रमुख खिलाड़ियों को भी नहीं मिला खरीदार
अश्विन नीलामी में नहीं बिक पाने वाले वह अकेले बड़े नाम नहीं थे। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, और पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर को भी नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला। बता दें कि इस नीलामी में 300 से ज्यादा खिलाड़ियों के नामों पर बोली लगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को गत विजेता दुबई कैपिटल्स ने खरीदा।
करियर
ऐसा रहा है अश्विन का टी-20 करियर
अश्विन ने 333 टी-20 मुकाबले खेले और इसकी 329 पारियों में 26.94 की औसत से 317 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी 7.11 की रही है। उन्होंने 4 बार 4 विकेट हॉल लिए और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/8 का रहा। भारतीय टीम के लिए अश्विन ने 65 मुकाबले खेले हैं और इसकी 65 पारियों में 23.22 की औसत से 72 विकेट चटाए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिए और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/8 का रहा था।
छूट
अश्विन को संन्यास लेने के बाद मिली विदेशी लीग में खेलने की छूट
अश्विन ने 27 अगस्त को IPL से संन्यास का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही उनके विदेशी लीगों में खेलने का रास्ता भी खुल गया। दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नियमानुसार कोई भी अनुबंधित खिलाड़ी संन्यास लेने तक विदेशी लीग में हिस्सा नहीं ले सकता है। ऐसे में अब अश्विन IPL से संन्यास लेने के बाद BCCI के सभी नियमों से मुक्त हो गए और विदेशी लीगों में खेलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं।