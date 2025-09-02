राशिद खान के नाम हैं टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट, जानिए उनके आंकड़े

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज लेग स्पिनर राशिद खान ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया। 26 वर्षीय राशिद ने सोमवार (1 सितंबर) को शारजाह में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने न्यूजीलैंड के टिम साउथी को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 164 विकेट लिए थे। इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में राशिद के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े शानदार रहा है राशिद का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर क्रिकइंफो के अनुसार, साउथी ने 126 मैच खेले थे, जबकि राशिद अपने 98वें टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ही उनसे आगे निकल गए। राशिद ने 2 बार पारी में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। उन्होंने अब तक 18 टीमों के खिलाफ खेला है। इस बीच उन्होंने अफगानिस्तान के लिए कुल 163 विकेट और 2018 में लॉर्ड्स के मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ ICC विश्व एकादश के लिए 2 विकेट लिए हैं।

आंकड़े सर्वश्रेष्ठ इकॉनमी रेट और औसत वाले गेंदबाज हैं राशिद राशिद के अब तक के टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इकॉनमी रेट 6.07 है। कम से कम 100 टी-20 मैच खेलने वाले किसी भी अन्य पूर्णकालिक टीम के गेंदबाज की इकॉनमी 6.8 से कम नहीं है। राशिद का औसत (13.62) भी इस सूची में सर्वश्रेष्ठ है। बता दें कि न्यूनतम 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा (15.41) और आयरलैंड के मार्क अडायर (19.44) का औसत 20 से कम है।

4 विकेट सर्वाधिक पारियों में लिए हैं 4 विकेट राशिद ने 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 4 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन (8) और पाकिस्तान के उमर गुल (6) ही ऐसे अन्य गेंदबाज हैं जिन्होंने 5 बार चार या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। राशिद कप्तान के तौर पर 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले पूर्ण सदस्य गेंदबाज हैं। बतौर कप्तान अब उनके नाम 13.46 की औसत से 52 विकेट हैं।