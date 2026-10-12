साई सुदर्शन रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में पैर में चोट के बावजूद ओपनिंग करने उतरे

रणजी ट्रॉफी 2026-27: साई सुदर्शन पैर में चोट के बावजूद ओपनिंग करने उतरे

लेखन भारत शर्मा 04:30 pm Oct 12, 202604:30 pm

क्या है खबर?

रणजी ट्रॉफी 2026-27 में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान क्रिकेट टीम और तमिलनाडु क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे मुकाबले के दूसरे दिन पैर में चोट लगने के बावजूद तमिलनाडु के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने बतौर ओपनर बल्लेबाजी करने उतरे। हालांकि, वह मुकाबले में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए और महज 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इससे पहले चोट के कारण वह राजस्थान की पारी के दौरान वह मैदान पर नहीं आए थे।