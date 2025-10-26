रणजी ट्रॉफी 2025: अजिंक्य रहाणे ने खेली 159 रनों की शानदार पारी, जानिए उनके आंकड़े 

अजिंक्य रहाणे ने रणजी ट्रॉफी 2025 में छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के खिलाफ 159 रन की उम्दा पारी खेली। ये उनके प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर का 42वां शतक रहा। उन्होंने अपना शतक मैच के पहले दिन ही पूरा कर लिया था।रहाणे दूसरे दिन ये शानदार पारी खेलकर आउट हुए। एक समय टीम के 3 बल्लेबाज 38 रन पर पवेलियन में थे। रहाणे ने यहां से सिद्धेश लाड के साथ मिलकर पारी संभाली। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही रहाणे की पारी और साझेदारी रहाणे ने 303 गेंदों का सामना किया और 159 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 21 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 52.48 की रही। इस खिलाड़ी ने सिद्धेश के साथ मिलकर 304 गेंदों में 165 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा शम्स मुलानी के साथ 101 गेंदों में 44 रन जोड़े। आकाश आनंद के साथ उन्होंने 131 गेंदों में 70 रन की साझेदारी निभाई। रहाणे की पारी के कारण ही मुंबई क्रिकेट टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही।

प्रथम श्रेणी ऐसा रहा है रहाणे का प्रथम श्रेणी करियर रहाणे ने अब तक 203 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं और इसकी 343 पारियों में लगभग 45 की औसत से 14,366 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 42 शतक के अलावा 59 अर्धशतक भी निकले हैं। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 265* रन है। लिस्ट-A क्रिकेट की बात करें तो इस खिलाड़ी ने 192 मैच की 187 पारियों में 39.84 की औसत से 6,853 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 10 शतक और 49 अर्धशतक निकले हैं।

भारतीय टीम ऐसा रहा है रहाणे का टेस्ट करियर रहाणे ने भारत के लिए आखिरी टेस्ट साल 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 85 मुकाबले खेले हैं और इसकी 144 पारियों में 5,077 रन बनाए हैं। रहाणे ने 38.46 की औसत से बल्लेबाजी की है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 12 शतक और 26 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 188 रन रहा है। रहाणे ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन (1,225) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए थे।