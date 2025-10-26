अभिषेक नायर बन सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच- रिपोर्ट 

पुराना KKR से अभिषेक का है पुराना नाता अभिषेक का KKR से जुड़ाव काफी पुराना है। उन्होंने वर्षों से टीम की नीलामी रणनीतियों और फैसले लेने की प्रक्रियाओं को संवारने में अहम भूमिका निभाई है। उनके पास क्रिकेट की गहरी समझ और व्यापक अनुभव है जो उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाता है। हाल ही में यूपी वारियर्स ने उन्हें 2026 संस्करण के लिए अपना मुख्य कोच नियुक्त किया था। अभिषेक की रणनीतिक सोच और अनुभव KKR के भविष्य को मजबूत बनाने में सहायक होंगे।

भारतीय टीम भारतीय टीम के सहायक कोच रह चुके हैं अभिषेक अभिषेक भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं। वह IPL 2024 की विजेता KKR के सहायक कोच थे। उनकी सफलता को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन्हें उसी साल भारतीय टीम का सहायक कोच नियुक्त किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम के खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें एक साल से पहले ही पद से हटा दिया गया। इसके बाद वह IPL 2025 में दोबारा KKR से जुड़े थे।

करियर कैसा रहा है अभिषेक का कोचिंग करियर? भारत के लिए 3 वनडे मैच खेलने वाले अभिषेक ने 2019 में संन्यास ले लिया था और इसके बाद उन्होंने कोचिंग की तरफ रुख किया था। वह 2018 में KKR अकादमी के मुख्य कोच थे। उसके बाद उन्हें KKR के सपोर्ट स्टाफ में असिस्टेंट कोच के रूप में शामिल किया गया था। नायर ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2022 में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स (TKR) के मुख्य कोच के रूप में भी काम किया है और अपेक्षित परिणाम दिए हैं।